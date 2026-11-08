Repubblica Palermo: “Rosanero, attacco da record: 25 gol in 11 giornate. Ranocchia: «Non ci accontentiamo mai»”

Il Palermo di Filippo Inzaghi continua a collezionare numeri importanti. Con la rete realizzata da Filippo Ranocchia nel pareggio per 1-1 contro l’Ascoli, i rosanero hanno raggiunto quota 25 gol nelle prime undici giornate di Serie B, confermando una straordinaria efficacia offensiva e mantenendo l’imbattibilità stagionale.

Come racconta Valerio Tripi su Repubblica Palermo, per trovare una squadra capace di fare meglio nelle ultime quindici stagioni di Serie B bisogna risalire al Lecce del 2020/21, che dopo undici giornate aveva realizzato 26 reti. Il Verona del 2016/17, invece, aveva raggiunto lo stesso bottino di 25 gol.





Palermo, Ranocchia racconta il gol contro l’Ascoli

Il protagonista della rete del pareggio al Del Duca è stato Filippo Ranocchia, entrato in campo all’intervallo e decisivo dopo appena dieci minuti.

Il centrocampista rosanero ha raccontato la dinamica della conclusione che ha permesso al Palermo di recuperare lo svantaggio firmato dall’ex Matteo Brunori.

«Ho visto la palla che mi arrivava sul destro, il difensore era pronto a chiudere lo spazio e ho cercato di anticipare la giocata. È andata bene, con il pallone che si è infilato sul secondo palo. È stato un colpo d’istinto».

Ranocchia ha poi spiegato quanto lavoro ci sia dietro la capacità di rendersi pericoloso in zona offensiva.

«Riuscire a segnare è sempre una grande soddisfazione, anche perché lavoro molto sulla finalizzazione in allenamento. E quando poi riesco a trasferire il lavoro che faccio in partita sono molto contento. Spero di riuscire a segnarne molti altri».

Come evidenzia Valerio Tripi sulle colonne di Repubblica Palermo, il gol del centrocampista ha consentito alla formazione di Inzaghi di prolungare la propria serie positiva e di raggiungere un traguardo offensivo particolarmente significativo.

Ranocchia: «L’imbattibilità conta moltissimo»

Oltre al numero di reti segnate, il dato che maggiormente soddisfa il Palermo è quello relativo all’imbattibilità.

Dopo undici giornate, i rosanero non hanno ancora conosciuto la sconfitta e continuano a guidare la classifica.

«Il filotto di risultati utili conta moltissimo per il morale e per i punti che siamo riusciti a mettere insieme. L’Ascoli, poi, era una diretta concorrente per le zone alte della classifica. Non ci accontentiamo mai del pareggio, anche in trasferta vorremmo vincere, ma siamo usciti dal campo a testa alta».

Il centrocampista ha quindi analizzato la prestazione della squadra al Del Duca, sottolineando soprattutto la reazione mostrata dopo un primo tempo complicato.

«È stata una partita molto tosta, dopo quel primo tempo abbiamo avuto una grande reazione. Nei primi 25 minuti del secondo tempo potevamo anche tentare qualcosa in più per provare a vincere, ma alla fine abbiamo fatto una buona partita e abbiamo prolungato la nostra striscia di risultati utili».

Palermo, tre giocatori impegnati con le nazionali

Come riferisce Repubblica Palermo nell’articolo firmato da Valerio Tripi, la sosta del campionato permetterà alla maggior parte dei giocatori rosanero di recuperare energie dopo gli ultimi impegni ravvicinati.

Tre calciatori, però, saranno impegnati con le rispettive nazionali.

Joel Pohjanpalo raggiungerà la Finlandia, Dominic Vavassori sarà aggregato all’Italia Under 21, mentre il giovane portiere Nils Balaguss risponderà alla convocazione della Lettonia Under 19.

Per il resto del gruppo sarà invece un periodo utile per recuperare energie e lavorare in vista della ripresa del campionato.

Ranocchia: «Ci aspetta un tour de force fino a dicembre»

Il Palermo tornerà in campo dopo la sosta contro il Catanzaro, in una fase della stagione che si preannuncia particolarmente intensa.

Ranocchia ha sottolineato l’importanza di sfruttare questi giorni per recuperare anche alcuni compagni attualmente indisponibili.

«Ora recuperiamo le forze, cerchiamo di recuperare anche qualche compagno che è fuori per infortunio. Dobbiamo iniziare a pensare già alla partita di Catanzaro per mettere benzina sulle gambe, dalla ripresa in poi avremo un tour de force non indifferente fino a dicembre».

Come sottolinea Valerio Tripi su Repubblica Palermo, la formazione di Inzaghi arriva alla pausa con numeri che testimoniano la qualità del proprio percorso: 25 gol realizzati, undici risultati utili consecutivi e il primo posto in classifica.

Un rendimento che alimenta le ambizioni rosanero, con l’obiettivo di mantenere la stessa continuità anche nella prossima fase del campionato.