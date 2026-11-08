Repubblica Palermo: “Rosanero da record, ma i primi tempi preoccupano. Serve sempre una scossa per reagire?”

Il Palermo continua a correre in testa alla classifica di Serie B, mantenendo l’imbattibilità dopo undici giornate e collezionando primati che confermano la forza della squadra di Filippo Inzaghi. Il pareggio conquistato sul campo dell’Ascoli rappresenta un altro risultato importante, soprattutto per il modo in cui i rosanero sono riusciti a reagire alle difficoltà. Ma dietro i numeri positivi emergono anche alcuni interrogativi, legati principalmente all’approccio iniziale alle partite.

È questo il tema centrale dell’analisi di Massimo Norrito su Repubblica Palermo, che mette in evidenza la capacità della capolista di reagire agli svantaggi, ma anche la necessità di trovare maggiore continuità nell’arco dei novanta minuti.





Palermo imbattuto, il punto di Ascoli vale molto

Come sottolinea Massimo Norrito su Repubblica Palermo, il Palermo arriva alla seconda sosta del campionato senza aver ancora conosciuto la sconfitta.

I rosanero continuano a stabilire record e hanno dimostrato di poter competere con qualsiasi avversario affrontato finora. Nessuna squadra è riuscita a metterli sotto per un’intera partita, anche se in diverse occasioni gli uomini di Inzaghi hanno attraversato momenti di difficoltà.

Il punto conquistato al Del Duca assume dunque un valore importante, non soltanto per la classifica attuale, ma anche in prospettiva futura.

La capacità di evitare la sconfitta su un campo complicato rappresenta un ulteriore segnale della solidità di un gruppo che continua a mantenere il comando del campionato.

Il problema dei primi tempi: perché il Palermo deve sempre reagire?

Accanto agli aspetti positivi, però, emerge una questione che merita attenzione.

Il Palermo sembra avere bisogno di subire uno svantaggio o di attraversare una fase complicata prima di riuscire a esprimere pienamente il proprio potenziale.

Una situazione che si è già verificata ad Avellino e che si è ripetuta più recentemente nelle sfide contro Pisa, Vicenza e Ascoli.

Secondo l’analisi di Repubblica Palermo firmata da Massimo Norrito, la reazione è certamente una qualità da grande squadra, ma l’approccio iniziale continua a lasciare qualche perplessità.

I rosanero danno spesso la sensazione di poter prendere il controllo della partita contro qualsiasi avversario, ma non sempre riescono a farlo fin dal calcio d’inizio.

Inzaghi decisivo con i cambi tattici

Un altro elemento evidenziato riguarda le modifiche apportate da Filippo Inzaghi durante le partite.

In particolare, nelle trasferte contro Pisa e Ascoli, il Palermo ha cambiato volto dopo alcuni accorgimenti tattici decisi dall’allenatore.

Al Del Duca, l’inserimento di Filippo Ranocchia all’intervallo ha contribuito a modificare l’andamento della gara, permettendo ai rosanero di aumentare la qualità della manovra e trovare il pareggio.

La capacità di Inzaghi di leggere le situazioni e intervenire dalla panchina rappresenta un punto di forza, ma allo stesso tempo alimenta una riflessione sulla possibilità di trovare maggiore equilibrio già nelle formazioni iniziali.

Non si tratta di pretendere che il Palermo vinca ogni partita con un risultato largo, quanto piuttosto di comprendere perché una squadra così competitiva debba spesso attendere la ripresa per mostrare la propria superiorità.

Palermo, i numeri confermano la forza della squadra

Nonostante un primo tempo complicato, anche contro l’Ascoli il Palermo ha mostrato una produzione offensiva importante.

Come evidenzia Massimo Norrito su Repubblica Palermo, i rosanero hanno concluso la partita con 18 tiri contro i 14 degli avversari e il 53,3% di possesso palla.

Statistiche che confermano la capacità della formazione di Inzaghi di prendere progressivamente il controllo del gioco, anche quando la prestazione non è particolarmente brillante.

Il Palermo continua dunque a offrire l’immagine di una squadra tecnicamente superiore alle avversarie affrontate finora, ma ancora alla ricerca della continuità necessaria per esprimere il massimo del proprio potenziale.

La sosta per recuperare energie e infortunati

La pausa del campionato arriva in un momento utile per la formazione rosanero.

Dopo una serie di impegni ravvicinati, Inzaghi potrà sfruttare la sosta per consentire ai giocatori di recuperare energie e lavorare sul rientro degli indisponibili.

Sarà anche l’occasione per analizzare le difficoltà emerse nelle prime frazioni di gioco e individuare le soluzioni necessarie per migliorare l’approccio alle partite.

Il Palermo ripartirà comunque da una posizione di forza: primo in classifica, imbattuto e con la consapevolezza di poter ancora crescere.

Un aspetto fondamentale nella corsa alla promozione, perché la capacità di reagire rappresenta già una certezza. Il prossimo passo sarà riuscire a imporre il proprio gioco senza dover necessariamente inseguire il risultato.