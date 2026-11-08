Palermo, Pohjanpalo e Joronen a cena insieme: serata finlandese prima della sosta (FOTO)

Una serata di relax lontano dal campo per due protagonisti del Palermo. Joel Pohjanpalo e Jesse Joronen hanno trascorso una serata insieme in un ristorante del capoluogo siciliano, approfittando della pausa del campionato dopo il pareggio per 1-1 conquistato dai rosanero sul campo dell’Ascoli.

A raccontare il momento è stato lo stesso Pohjanpalo, che ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram, condividendo uno scatto della cena e indicando Palermo come località.





Nell’immagine si intravede Joronen, connazionale e compagno di squadra dell’attaccante finlandese, in un ambiente caratterizzato da un tavolo apparecchiato con candele, calici e alcune pietanze.

Un’occasione per trascorrere del tempo insieme fuori dal terreno di gioco, prima dei prossimi impegni sportivi.

Pohjanpalo, infatti, è atteso dalla Nazionale finlandese durante la sosta per gli incontri internazionali, mentre il Palermo tornerà ad allenarsi martedì per preparare la ripresa del campionato.

La formazione di Filippo Inzaghi arriva alla pausa da capolista imbattuta, con 27 punti conquistati nelle prime undici giornate di Serie B.

Intanto, per Pohjanpalo e Joronen, una serata all’insegna dell’amicizia e del legame con la Finlandia, questa volta nel cuore di Palermo.