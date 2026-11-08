Modena, Galloppa dopo la vittoria sull’Entella: «Tre punti importanti, siamo un gruppo unito»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
galloppa

Il Modena conquista tre punti pesanti nella corsa alle prime posizioni della Serie B. Dopo il successo per 2-0 sul campo della Virtus Entella, il tecnico gialloblù Daniele Galloppa ha commentato con soddisfazione la prestazione della propria squadra, sottolineando soprattutto la compattezza del gruppo e il contributo dei calciatori impiegati.

Una vittoria che permette agli emiliani di salire a quota 23 punti, portandosi a quattro lunghezze dal Palermo capolista.


Galloppa: «Contento per tanti ragazzi che non giocavano da tempo»

L’allenatore del Modena ha evidenziato l’importanza del risultato e la risposta arrivata dall’intera rosa.

«Sono tre punti importanti, la vittoria di un gruppo unito, chiunque gioca dà il suo contributo: sono veramente contento per tanti ragazzi che non giocavano da tempo».

Galloppa ha poi sottolineato il valore del successo in ottica campionato.

«Questa è una vittoria importante che ci tiene lì e ci permette di continuare il nostro percorso».

«Bravissimi nell’approccio, complimenti a Dani»

Il tecnico ha analizzato anche l’avvio della partita, indirizzata dai due gol realizzati dal Modena nei primi dieci minuti.

«Siamo stati bravissimi nell’approccio, l’episodio sposta, ma stavolta sul primo tiro abbiamo preso la porta e fatto gol».

Spazio anche ai complimenti individuali, rivolti ai protagonisti della sfida e a chi ha trovato spazio dopo un periodo di minore impiego.

«Faccio i complimenti a Dani che se lo merita, a Davide Adorni che non giocava da tanto, a chi è entrato e a Ronco per l’esordio».

La sosta per recuperare energie

Con la pausa per le nazionali alle porte, Galloppa ha infine indicato le priorità della squadra nelle prossime settimane.

«Ora arriva un periodo di riposo dopo un bel tour de force, abbiamo ragazzi da recuperare, quindi dobbiamo continuare a lavorare e pensare a migliorarci».

Il Modena chiude così l’undicesima giornata con un successo che consolida il secondo posto e mantiene aperta la rincorsa al Palermo di Filippo Inzaghi.

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