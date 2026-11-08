Serie C girone C: vincono Treviso e Ospitaletto, pari a reti bianche tra Folgore Caratese e Carpi. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
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Si concludono gli ultimi match della 13a giornata del girone A del campionato di Serie C. Porta a casa i tre punti il Treviso, che si impone per 2-0 sul Novara. Per i veneti un gol per tempo: sblocca l’incontro al 24′ Romeo, nella ripresa Paganini firma la rete che chiude l’incontro. Vittoria esterna invece per l’Ospitaletto, che vince di misura sul Desenzano: decide l’incontro la rete al 72′ di Stefanoni, che sigla il definitivo 1-0. Pari a reti bianche invece tra Folgore Caratese e Carpi. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:

Desenzano-Ospitaletto 0-1


Folgore Caratese-Carpi 0-0

Treviso-Novara 0-0

LA CLASSIFICA 

Cittadella – 31

Brescia – 28

Trento – 27

Ospitaletto – 22

Treviso – 22

Arzignano – 21

Lecco – 20

Alcione Milano – 18

AlbinoLeffe – 17

Pergolettese – 17

Lumezzane – 16

Pro Vercelli – 16

Desenzano – 13

Novara – 13

Carpi – 13

Giana Erminio – 12

Renate – 11

Juventus U23 – 11

Folgore Caratese – 8

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