Serie C girone C: vincono Treviso e Ospitaletto, pari a reti bianche tra Folgore Caratese e Carpi. I risultati finali e la classifica aggiornata
Si concludono gli ultimi match della 13a giornata del girone A del campionato di Serie C. Porta a casa i tre punti il Treviso, che si impone per 2-0 sul Novara. Per i veneti un gol per tempo: sblocca l’incontro al 24′ Romeo, nella ripresa Paganini firma la rete che chiude l’incontro. Vittoria esterna invece per l’Ospitaletto, che vince di misura sul Desenzano: decide l’incontro la rete al 72′ di Stefanoni, che sigla il definitivo 1-0. Pari a reti bianche invece tra Folgore Caratese e Carpi. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:
Desenzano-Ospitaletto 0-1
Folgore Caratese-Carpi 0-0
Treviso-Novara 0-0
LA CLASSIFICA
Cittadella – 31
Brescia – 28
Trento – 27
Ospitaletto – 22
Treviso – 22
Arzignano – 21
Lecco – 20
Alcione Milano – 18
AlbinoLeffe – 17
Pergolettese – 17
Lumezzane – 16
Pro Vercelli – 16
Desenzano – 13
Novara – 13
Carpi – 13
Giana Erminio – 12
Renate – 11
Juventus U23 – 11
Folgore Caratese – 8