Serie C girone A: il Trento cala il tris, vincono Cittadella e Juventus U23. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026
Screenshot 2026-10-19 221801

Si concludono i match del lunedì sera del girone A del campionato di Serie C. Arriva un ampia vittoria per il Trento, che si impone per 3-0 sulle Dolomiti Bellunesi: dopo i gol nel primo tempo di Ladisa e Garetto, nella ripresa i gialloblù chiudono l’incontro con il rigore trasformato da Fossati. Porta a casa i tre punti il Cittadella, che vince 1-0 sull’Arzignano grazie alla rete di Ndrecka. Successo anche per la Juventus U23, che batte 2-1 il Renate: decisive per i bianconeri la doppietta di Durmisi. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata

Cittadella-Arzignano 1-0 (62′ Ndrecka)


Dolomiti Bellunesi-Trento 0-3 (16′ Ladisa; 25′ Garetto; 77′ Fossati)

Giana Erminio-Brescia 2-1 (27′ Comelli; 86′ Di Molfetta)

Juventus u23-Renate 2-1 (23′, 78′ Durmisi; 44′ Anelli)

LA CLASSIFICA

Cittadella – 27

Trento – 20

Brescia – 19

Ospitaletto – 18

Arzignano – 17

Treviso – 16

Alcione Milano – 15

Pergolettese – 14

Lecco – 13

AlbinoLeffe – 13

Desenzano – 13

Lumezzane – 12

Novara – 10

Dolomiti Bellunesi – 10

Juventus U23 – 10

Carpi – 9

Pro Vercelli – 9

Giana Erminio – 8

Folgore Caratese – 6

Altre notizie

Screenshot 2026-10-19 220821

Serie C girone C, il Giugliano cala il tris: Foggia battuto 3-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026
Screenshot 2026-10-19 212503

Serie C girone A: avanti Trento e Giana Erminio, pari tra Juventus U23 e Renate dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026
Screenshot 2026-10-18 191253

Serie C girone A: l’Alcione Milano cala il poker al Desenzano, pari tra Albinoleffe e Novara. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
Screenshot 2026-10-18 192447

Serie C girone C: vince il Barletta sul Picerno, pari a reti bianche tra Sorrento e Casertana. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
Immagine

Ravenna, l’ex Palermo Soleri si racconta: «Estate complicata con lo Spezia. Ora sono pronto»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 15, 2026
Screenshot 2026-10-12 223458

Serie C girone C: il Cosenza espugna Picerno, pari tra Barletta e Cavese. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 12, 2026
Screenshot 2026-10-12 221902

Serie C girone B: all’Adriatico termina 1-1 tra Pescara e Guidonia. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 12, 2026
Screenshot 2026-10-12 170623

Serie C, insulti a Serse Cosmi durante l’intervista in diretta Rai: l’ex allenatore del Palermo si blocca, il giornalista interrompe il collegamento

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 12, 2026
preziosi (1)

Reggiana, svolta societaria in arrivo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 12, 2026
Screenshot 2026-10-11 192322

Serie C girone B: il Vado espugna Perugia, pari tra Forlì e Livorno. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2026
Screenshot 2026-10-11 190821

Serie C girone A: vincono Trento e Ospitaletto, pari tra Lecco e Almione Milano. I risultati finale e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2026
Screenshot 2026-10-09 055319

Casertana, Stellone si presenta: «Solo a Palermo ho visto così tanta attenzione di media e tifosi. Questo entusiasmo è contagioso»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 9, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-10-19 221801

Serie C girone A: il Trento cala il tris, vincono Cittadella e Juventus U23. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026
Screenshot 2026-10-19 220821

Serie C girone C, il Giugliano cala il tris: Foggia battuto 3-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026
Screenshot 2026-10-19 213437

Serie A: all’intervallo Torino avanti 2-0 sul Parma

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026
Screenshot 2026-10-19 212503

Serie C girone A: avanti Trento e Giana Erminio, pari tra Juventus U23 e Renate dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026
palermo carrarese 5-0 (106) squadra carrarese

Carrarese dura contro Marinelli: “Atteggiamento incomprensibile e non giustificato”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026