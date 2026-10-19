Serie C girone A: il Trento cala il tris, vincono Cittadella e Juventus U23. I risultati finali e la classifica aggiornata
Si concludono i match del lunedì sera del girone A del campionato di Serie C. Arriva un ampia vittoria per il Trento, che si impone per 3-0 sulle Dolomiti Bellunesi: dopo i gol nel primo tempo di Ladisa e Garetto, nella ripresa i gialloblù chiudono l’incontro con il rigore trasformato da Fossati. Porta a casa i tre punti il Cittadella, che vince 1-0 sull’Arzignano grazie alla rete di Ndrecka. Successo anche per la Juventus U23, che batte 2-1 il Renate: decisive per i bianconeri la doppietta di Durmisi. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata
Cittadella-Arzignano 1-0 (62′ Ndrecka)
Dolomiti Bellunesi-Trento 0-3 (16′ Ladisa; 25′ Garetto; 77′ Fossati)
Giana Erminio-Brescia 2-1 (27′ Comelli; 86′ Di Molfetta)
Juventus u23-Renate 2-1 (23′, 78′ Durmisi; 44′ Anelli)
LA CLASSIFICA
Cittadella – 27
Trento – 20
Brescia – 19
Ospitaletto – 18
Arzignano – 17
Treviso – 16
Alcione Milano – 15
Pergolettese – 14
Lecco – 13
AlbinoLeffe – 13
Desenzano – 13
Lumezzane – 12
Novara – 10
Dolomiti Bellunesi – 10
Juventus U23 – 10
Carpi – 9
Pro Vercelli – 9
Giana Erminio – 8
Folgore Caratese – 6