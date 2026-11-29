Serie C girone C: il Bari cala il tris al Savoia, pari tra Crotone e Picerno. La classifica aggiornata
Si concludono i match pomeridiani del girone C del campionato di Serie C. Porta a casa una schiacciante vittoria il Bari, che cala il tris nella sfida casalinga contro il Savoia, battendo i campani per 3-1: per i biancorossi decisive le reti di Della Morte Darboe e Mendicino. Pari invece tra Crotone e Picerno, con l’incontro che termina sul risultato di 2-2. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Potenza – 38
Bari – 30
Monopoli – 26
Scafatese – 25
Catania – 24
Audace Cerignola – 24
Casertana – 24
Sorrento – 24
Inter U23 – 24
Picerno – 23
Cavese – 20
Barletta – 20
Casarano – 20
Altamura – 20
Salernitana – 19
Savoia – 18
Cosenza – 17
Giugliano – 16
Foggia – 15
Crotone – 2