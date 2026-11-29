Si conclude il match della 14a giornata di Serie B tra Sampdoria e Cremonese. Dopo una sfida combattuta, ad avere la meglio sono stati gli ospiti, che riescono nel finale a portare a casa i tre punti grazie al gol di Bonazzoli.

Inizia nel peggiore dei modi l’incontro per i blucerchiati, che al 4′ restano subito in 10 uomini a causa dell’espulsione di Delli Carri. I grigiorossi ne approfittano, sbloccando due minuti dopo il risultato: azione insistita che porta Bonazzoli al tiro, Krastev devia sul palo e poi è sfortunato toccando la sfera che finisce in fondo al sacco. Al 24′ gli ospiti vanno vicini al raddoppio, con un tiro dal limite di Bonazzoli, su cui Ferrari si oppone e devia in corner.

La Sampdoria reagisce e al 39′ trova il gol del pareggio con Tutino: il direttore di gara però annulla per posizione di fuorigioco. Nella ripresa i grigiorossi non riescono a chiudere l’incontro, con gli uomini di D’Angelo che riescono a riportare il risultato in equilibrio: dopo le conclusioni prima di Lautitsen e poi di Abildgaard, Mejer trova il tap-in vincente battendo Fulignati.





Il pari dura però pochissimo, con la Cremonese che nel finale riesce nuovamente a portarsi in vantaggio con il sinistro vincente di Bonazzoli su assist di Berti, firmando il definitivo 1-2. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Palermo – 33

Modena – 30

Mantova – 25

Ascoli – 24

Avellino – 22

Cesena – 22

Pisa – 20

Benevento – 19

Carrarese – 19

Südtirol – 18

Sampdoria – 18

Verona – 17

Cremonese – 16

Padova – 16

Entella – 13

Catanzaro – 12

Juve Stabia – 12

Arezzo – 12

L.R. Vicenza – 11