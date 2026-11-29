Serie B, la Cremonese espugna Marassi: Sampdoria battuta 1-2. La classifica aggiornata
Si conclude il match della 14a giornata di Serie B tra Sampdoria e Cremonese. Dopo una sfida combattuta, ad avere la meglio sono stati gli ospiti, che riescono nel finale a portare a casa i tre punti grazie al gol di Bonazzoli.
Inizia nel peggiore dei modi l’incontro per i blucerchiati, che al 4′ restano subito in 10 uomini a causa dell’espulsione di Delli Carri. I grigiorossi ne approfittano, sbloccando due minuti dopo il risultato: azione insistita che porta Bonazzoli al tiro, Krastev devia sul palo e poi è sfortunato toccando la sfera che finisce in fondo al sacco. Al 24′ gli ospiti vanno vicini al raddoppio, con un tiro dal limite di Bonazzoli, su cui Ferrari si oppone e devia in corner.
La Sampdoria reagisce e al 39′ trova il gol del pareggio con Tutino: il direttore di gara però annulla per posizione di fuorigioco. Nella ripresa i grigiorossi non riescono a chiudere l’incontro, con gli uomini di D’Angelo che riescono a riportare il risultato in equilibrio: dopo le conclusioni prima di Lautitsen e poi di Abildgaard, Mejer trova il tap-in vincente battendo Fulignati.
Il pari dura però pochissimo, con la Cremonese che nel finale riesce nuovamente a portarsi in vantaggio con il sinistro vincente di Bonazzoli su assist di Berti, firmando il definitivo 1-2. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Palermo – 33
Modena – 30
Mantova – 25
Ascoli – 24
Avellino – 22
Cesena – 22
Pisa – 20
Benevento – 19
Carrarese – 19
Südtirol – 18
Sampdoria – 18
Verona – 17
Cremonese – 16
Padova – 16
Entella – 13
Catanzaro – 12
Juve Stabia – 12
Arezzo – 12
L.R. Vicenza – 11