Nessuno spazio ai sentimenti, neppure di fronte a una squadra che ha rappresentato una tappa fondamentale della sua carriera. Filippo Inzaghi ha un solo obiettivo: riportare il Palermo in Serie A. Come sottolinea Tullio Calzone sulle colonne del Corriere dello Sport, il tecnico piacentino ha trasmesso alla formazione rosanero la stessa mentalità che lo ha contraddistinto da calciatore, con lo sguardo costantemente rivolto in avanti.

Il successo contro il Benevento rappresenta un’ulteriore dimostrazione della forza della capolista, determinata a riconquistare una categoria che manca da troppo tempo a una delle principali piazze calcistiche del Sud.

Inzaghi, nessuno spazio ai ricordi

La sfida contro il Benevento non poteva essere una partita come tutte le altre per SuperPippo. Come ricorda Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, proprio sulla panchina sannita Inzaghi aveva scritto una pagina memorabile della propria carriera, conquistando la promozione in Serie A attraverso una stagione caratterizzata da numerosi record.





Un percorso maturato durante la pandemia, quando il presidente Oreste Vigorito si batté affinché venisse rispettato il principio del merito sportivo, opponendosi alle ipotesi di cristallizzazione delle classifiche.

Il legame con la città campana resta profondo, ma il passato non ha condizionato l’allenatore rosanero, concentrato esclusivamente sulla conquista dei tre punti.

Johnsen e Pohjanpalo indirizzano la partita

Il Benevento di Floro Flores ha provato ad affrontare il Palermo con personalità, finendo però per pagare a caro prezzo alcuni errori e la superiorità della formazione siciliana.

Tullio Calzone, nell’analisi pubblicata dal Corriere dello Sport, evidenzia come l’ennesima prodezza stagionale di Johnsen, arrivato a quota dieci reti in campionato, e il successivo raddoppio di Pohjanpalo abbiano rapidamente compromesso le speranze della formazione sannita.

Il Palermo ha offerto un primo tempo esemplare, confermando la propria capacità di imporre ritmi elevatissimi anche a pochi giorni dalla vittoria contro il Südtirol.

Un Palermo a immagine e somiglianza di Inzaghi

Intensità, verticalità e una costante ricerca della porta avversaria. Sono queste le caratteristiche della squadra costruita da Inzaghi, capace di mantenere elevati livelli di competitività nonostante gli impegni ravvicinati.

Come evidenzia Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, il tecnico ha plasmato un Palermo che rispecchia pienamente la sua filosofia calcistica, alimentata dalla determinazione e dalla volontà di non risparmiare energie nella rincorsa al proprio obiettivo.

La direzione è ormai tracciata: sempre in avanti, fino alla Serie A.