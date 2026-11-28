Inzaghi incontra, nuovamente, una fetta del proprio passato. Il Benevento di mister Floro Flores, approda nel capoluogo siciliano con il tentativo di rallentare il cammino della capolista. I rosanero, invece, cercano la seconda vittoria consecutiva dopo la dominante vittoria contro il Sudtirol. Diversi cambi per Inzaghi: spuntano Gomes, Peda e Magnani dal primo minuto, confermato Pohjanpalo al centro dell’attacco, dopo il gol ritrovato nell’ultima uscita.

Di seguito le pagelle targate Ilovepalermocalcio.com.

PERIN 7: potrebbe stare per tutto il match a braccia conserte, ma nell’unica vera grande occasione del Benevento, chiude la porta ad un solitario Tumminello facendosi trovare pronto.





AUGELLO 7: solita gara ottima da parte del terzino mancino. Insieme a Johnsen creano una coppia sensazionale, rendendo da incubo la serata degli avversari.

MAGNANI 7,5: è fisicamente eccessivo per gli avversari, che non riescono a vincere un duello. Sembra tornato il Magnani che conosciamo, è leader della difesa. Dal 62’ CECCARONI S.V.

PEDA 7: prestazione educata. Insieme a Magnani creano una coppia assortita e compatibile. Conta un!unica disattenzione in occasione dell’occasione di Tumminello. Poi non sbaglia nulla.

CASSANDRO 7,5: sfida un ospite difficile da gestire, Okereke. Ma la sua prestazione conta pochissimi errori. È un’ottima risorsa sulla destra, per dedizione e personalità. Ottima la sua partita.

RANOCCHIA 7,5: alterna imbucate da vero n. 10 a qualche errore tecnico di troppo. Ma è padrone del centrocampo ed ormai è totalmente al comando delle operazioni dei rosanero. Oggi gli manca solo il gol.

SEGRE 7,5: la fascia è fatta per stare sul suo braccio. In assenza di Bani, mette tutta la sua tenacia e determinazione al servizio della squadra. Prestazione gigantesca, termina stremato.

GOMES 6,5: ha paura di sbagliare e si vede, poi alza i giri del motore col passare dei minuti. Inzaghi può contare su un’altra risorsa poco sfruttata. Buona gara. Dal 71’ HERNANI S.V.

JOHNSEN 9: ciò che tocca diventa magia. È una vera perla la rete che all’8’ sblocca il match, poi si limita a divertirsi irridendo gli avversari. Prestazione fenomenale, è la stella del Palermo di Inzaghi. Dal 71’ GYASI S.V.

VAVASSORI 8,5: anche quando non sembra in serata, lascia il segno. Il gol del 3-0, seppur semplice, è indice di una maturità di altra categoria. Dal 87’ BERTOLINO S.V.

POHJANPALO 8: era solo questione di tempo prima di ritrovare i suoi gol. La rete del raddoppio, al 28’, è la rappresentazione della sua determinazione. È tornato ai suoi livelli. Dal 62’ GABRIELLONI 6: entra e lotta. Non ha occasioni per calciare in porta, ma si fa notare. Buon ingresso.

ALL. INZAGHI 9: è un Palermo straripante e inarrestabile, il Benevento sembra essere una squadretta davanti ai rosanero. È meritatamente capolista e sembra aver tratto un insegnamento dalla sconfitta di Catanzaro. Ennesima notte magica.