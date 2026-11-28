Il Benevento ritrova un altro protagonista del proprio passato. Dopo Matteo Andreoletti, al quale la sconfitta per 5-0 al Vigorito è costata la panchina dell’Empoli, sulla strada dei giallorossi c’è Filippo Inzaghi, artefice della storica promozione in Serie A della stagione 2019/20.

Come evidenzia Il Mattino, la formazione di Antonio Floro Flores arriva al Renzo Barbera con l’entusiasmo ritrovato grazie al pokerissimo rifilato ai toscani e con la possibilità di affrontare la capolista senza particolari pressioni.

Il Benevento vuole inoltre invertire la tendenza negativa in trasferta. L’ultimo successo esterno risale al 24 ottobre contro l’Arezzo, seguito dalle sconfitte sui campi di Cremonese e Sampdoria.





Benevento, possibile turno di riposo per Kouan

Floro Flores sembra intenzionato a confermare buona parte della formazione che ha travolto l’Empoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Romano e Dalle Mura dovrebbero conservare una maglia da titolare, mentre sulla corsia sinistra Sernicola appare favorito su Beruatto.

La novità più significativa potrebbe riguardare il centrocampo, con Kouan destinato inizialmente alla panchina. Prisco dovrebbe essere confermato in cabina di regia, affiancato da capitan Maita e Siatounis.

Il tecnico giallorosso potrebbe così sfruttare contemporaneamente le qualità in fase di impostazione di Prisco e la capacità di inserimento del centrocampista greco, capocannoniere della squadra con cinque reti.

Tumminello favorito su Salvemini

Nessuna modifica dovrebbe interessare il reparto offensivo. Come sottolinea Il Mattino, Marco Tumminello potrebbe essere confermato al centro dell’attacco dopo aver ritrovato il gol in Serie B contro l’Empoli.

Ai suoi lati agiranno Okereke e Cherubini, mentre Salvemini e Lamesta rappresenteranno due importanti alternative da utilizzare a partita in corso.

Palermo, la qualità offensiva preoccupa i sanniti

Il Benevento dovrà fare i conti con la qualità dell’organico rosanero, soprattutto nel reparto offensivo. Vavassori, Johnsen e Pohjanpalo rappresentano le principali minacce per la retroguardia giallorossa.

Inzaghi ha già annunciato l’impiego dal primo minuto di Gomes e Magnani, mentre Hernani partirà dalla panchina. Palumbo, invece, non sarà ancora a disposizione.

Personalità, attenzione e lucidità saranno fondamentali per il Benevento, chiamato a sfruttare gli eventuali spazi concessi dalla capolista.

Palermo-Benevento, attesi 170 tifosi giallorossi

Non mancherà il sostegno della tifoseria sannita. Come riferisce Il Mattino, sono attesi circa 170 sostenitori del Benevento nel settore ospiti del Renzo Barbera.

La formazione di Floro Flores proverà a sovvertire il pronostico davanti a una cornice di pubblico da grande occasione, con il Palermo chiamato a confermare il proprio primato e i giallorossi intenzionati a misurare le proprie ambizioni sul campo della capolista.