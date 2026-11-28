Il Palermo torna in campo questa sera alle ore 19.30 al Renzo Barbera contro il Benevento. Come riportato dal Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi è pronto a modificare l’assetto tattico della capolista, passando al 4-3-3 con gli inserimenti dal primo minuto di Magnani e Gomes.

Palermo, Magnani e Gomes dal primo minuto

Davanti a Perin, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Cassandro, Magnani, Peda e Augello, con Ceccaroni inizialmente in panchina.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, a centrocampo spazio a Ranocchia, affiancato da Segre e Gomes, mentre Hernani dovrebbe partire dalla panchina. Confermato il tridente offensivo composto da Vavassori, Pohjanpalo e Johnsen.





Benevento, Salvemini favorito su Tumminello

Anche Antonio Floro Flores dovrebbe affidarsi al 4-3-3. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico giallorosso proseguirà con un moderato turnover, con qualche dubbio ancora da sciogliere a centrocampo.

Maita dovrebbe agire davanti alla difesa, affiancato da Kouan e Siatounis. In attacco, Salvemini è favorito per una maglia da titolare al centro del tridente, completato da Cherubini e Okereke.

Palermo-Benevento, le probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni riportate dal Corriere dello Sport.

PALERMO (4-3-3): Perin; Cassandro, Magnani, Peda, Augello; Segre, Ranocchia, Gomes; Vavassori, Pohjanpalo, Johnsen.

A disposizione: Nespola, Fortin, Ceccaroni, Sciortino, Hernani, Bertolino, Mazzitelli, Strefezza, Gyasi, Gabrielloni.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

Indisponibili: Joronen, Barba, Palumbo, Bani, Pierozzi, Estevez, Bozzolan.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

BENEVENTO (4-3-3): Vannucchi; Romano, Scognamillo, Dalle Mura, Beruatto; Kouan, Maita, Siatounis; Cherubini, Salvemini, Okereke.

A disposizione: Esposito, Caldirola, Saio, Sernicola, Mannini, Prisco, Simonetti, Schimmenti, Lamesta, Mignani, Tumminello, Verdi.

Allenatore: Antonio Floro Flores.

Indisponibili: Pierozzi.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Maita, Scognamillo.

Palermo-Benevento, arbitro e dove vedere la partita

Stadio: Renzo Barbera, Palermo.

Orario: 19.30.

Arbitro: Crezzini di Siena.

Assistenti: M. Rossi e Gentile.

Quarto ufficiale: Allegretta.

VAR: Volpi.

AVAR: Sozza.

Diretta TV e streaming: DAZN, Prime Video e OneFootball.