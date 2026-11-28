Corriere dello Sport: “Palermo-Benevento, le probabili formazioni: Inzaghi passa al 4-3-3”
Il Palermo torna in campo questa sera alle ore 19.30 al Renzo Barbera contro il Benevento. Come riportato dal Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi è pronto a modificare l’assetto tattico della capolista, passando al 4-3-3 con gli inserimenti dal primo minuto di Magnani e Gomes.
Palermo, Magnani e Gomes dal primo minuto
Davanti a Perin, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Cassandro, Magnani, Peda e Augello, con Ceccaroni inizialmente in panchina.
Come evidenzia il Corriere dello Sport, a centrocampo spazio a Ranocchia, affiancato da Segre e Gomes, mentre Hernani dovrebbe partire dalla panchina. Confermato il tridente offensivo composto da Vavassori, Pohjanpalo e Johnsen.
Benevento, Salvemini favorito su Tumminello
Anche Antonio Floro Flores dovrebbe affidarsi al 4-3-3. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico giallorosso proseguirà con un moderato turnover, con qualche dubbio ancora da sciogliere a centrocampo.
Maita dovrebbe agire davanti alla difesa, affiancato da Kouan e Siatounis. In attacco, Salvemini è favorito per una maglia da titolare al centro del tridente, completato da Cherubini e Okereke.
Palermo-Benevento, le probabili formazioni
Di seguito le probabili formazioni riportate dal Corriere dello Sport.
PALERMO (4-3-3): Perin; Cassandro, Magnani, Peda, Augello; Segre, Ranocchia, Gomes; Vavassori, Pohjanpalo, Johnsen.
A disposizione: Nespola, Fortin, Ceccaroni, Sciortino, Hernani, Bertolino, Mazzitelli, Strefezza, Gyasi, Gabrielloni.
Allenatore: Filippo Inzaghi.
Indisponibili: Joronen, Barba, Palumbo, Bani, Pierozzi, Estevez, Bozzolan.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: nessuno.
BENEVENTO (4-3-3): Vannucchi; Romano, Scognamillo, Dalle Mura, Beruatto; Kouan, Maita, Siatounis; Cherubini, Salvemini, Okereke.
A disposizione: Esposito, Caldirola, Saio, Sernicola, Mannini, Prisco, Simonetti, Schimmenti, Lamesta, Mignani, Tumminello, Verdi.
Allenatore: Antonio Floro Flores.
Indisponibili: Pierozzi.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: Maita, Scognamillo.
Palermo-Benevento, arbitro e dove vedere la partita
Stadio: Renzo Barbera, Palermo.
Orario: 19.30.
Arbitro: Crezzini di Siena.
Assistenti: M. Rossi e Gentile.
Quarto ufficiale: Allegretta.
VAR: Volpi.
AVAR: Sozza.
Diretta TV e streaming: DAZN, Prime Video e OneFootball.