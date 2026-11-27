Alla vigilia della sfida contro il Benevento, in programma domani alle ore 19.30 allo stadio Renzo Barbera, Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa presso il Palermo CFA di Torretta. Il tecnico rosanero ha fatto il punto sulle condizioni di Strefezza e Palumbo, annunciando inoltre due novità nella formazione titolare: Magnani e Gomes partiranno dal primo minuto.

Le condizioni di Strefezza e Palumbo

«Strefezza non è pronto per giocare dal primo minuto. Oggi era molto affaticato per i 20 minuti giocati contro il Südtirol e ha preso anche una botta. Con lui bisogna andare cauti, speriamo di averlo per 15-20 minuti. Palumbo? È guarito, spingeva per venire in panchina, ma non si è ancora allenato con noi. Dalla prossima partita ci sarà».

Magnani e Gomes dal primo minuto

«Di quelli che hanno giocato due partite devo capire chi ha recuperato. Domani Gomes e Magnani giocheranno dall’inizio. Meritano di giocare titolari per condizioni e mentalità e sono sicuro che faranno una grande partita».



