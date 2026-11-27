Palermo-Benevento, il Barbera si riempie: superata quota 27.200 spettatori
Cresce l’attesa per Palermo-Benevento. La prevendita continua a viaggiare a ritmo sostenuto e il Renzo Barbera si prepara a vivere un’altra grande serata di calcio.
Attraverso i propri canali social ufficiali, il Palermo FC ha comunicato il superamento di quota 27.200 spettatori per la sfida contro la formazione giallorossa, in programma domani, sabato 28 novembre, alle ore 19.30.
«Superata quota 27.200 cuori rosanero per domani sera. Riempiamo il Barbera per Palermo-Benevento», il messaggio pubblicato dalla società rosanero.
Palermo-Benevento, cresce l’attesa per un’altra bolgia al Barbera
Il dato è destinato a crescere ulteriormente nelle ore che separano la squadra di Filippo Inzaghi dal fischio d’inizio.
Dopo il convincente successo per 4-1 contro il Südtirol, il Palermo vuole consolidare il primato in classifica e proseguire il proprio percorso netto tra le mura amiche.
Ancora una volta, il pubblico rosanero è pronto a rispondere presente, con l’obiettivo di spingere la capolista verso la settima vittoria casalinga consecutiva in campionato.