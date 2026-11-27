Trenta punti in tredici giornate, nove vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. Il Palermo di Filippo Inzaghi viaggia a ritmi da promozione e anche le statistiche delle ultime venticinque stagioni di Serie B alimentano le speranze dei tifosi rosanero. Come evidenzia Salvatore Orifici sulle colonne del Giornale di Sicilia, la storia del campionato cadetto premia spesso le squadre capaci di imporsi con tale autorità nella prima parte della stagione.

La strada è ancora lunga e la sconfitta di Catanzaro ha ricordato quanto possa essere insidioso questo campionato. Tuttavia, il rendimento della capolista e il vantaggio accumulato sulle inseguitrici rappresentano segnali particolarmente incoraggianti.

Capolista dopo 13 giornate: nel 72% dei casi è Serie A

Analizzando le ultime venticinque stagioni di Serie B, a partire dal campionato 2001/02, emerge un dato significativo: in 18 occasioni su 25, la squadra in testa alla classifica dopo tredici giornate ha conquistato la promozione in Serie A, direttamente oppure attraverso i play-off.





Una percentuale del 72% che aumenta sensibilmente quando la capolista dispone di un vantaggio superiore ai quattro punti sulla terza classificata.

Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, in questa particolare situazione soltanto una squadra su undici non è riuscita a centrare la promozione. Si tratta del Mantova della stagione 2005/06, che dopo tredici giornate vantava sette lunghezze sul Modena, salvo poi chiudere al quarto posto e fallire il salto di categoria attraverso i play-off.

Negli altri dieci casi, invece, la promozione è sempre arrivata.

Il precedente del Frosinone di Grosso

Ancora più significativo è il confronto con il Frosinone della stagione 2022/23. Nelle ultime venticinque edizioni della Serie B, soltanto i ciociari erano riusciti ad accumulare dopo tredici giornate un vantaggio sulla terza pari a quello attuale del Palermo.

La formazione allenata dall’ex rosanero Fabio Grosso, che poteva contare anche su Fabio Lucioni, aveva conquistato 30 punti, con otto lunghezze di vantaggio sia sul Genoa secondo sia sulla Ternana terza.

Quel Frosinone concluse il campionato al primo posto, con sette punti di margine sul Genoa e addirittura quindici sul Bari di Michele Mignani.

Trenta punti dopo 13 giornate: cinque promozioni su sei

Un ulteriore dato incoraggiante emerge dall’analisi di Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia. Prima del Palermo, dal 2001/02 soltanto sei squadre erano riuscite a conquistare almeno trenta punti nelle prime tredici giornate di Serie B:

Mantova (2005/06): mancata promozione.

Torino (2011/12): promosso in Serie A.

Sassuolo (2012/13): promosso in Serie A.

Verona (2016/17): promosso in Serie A.

Frosinone (2022/23): promosso in Serie A.

Pisa (2024/25): promosso in Serie A.

Anche in questo caso, l’unica eccezione è rappresentata dal Mantova. Le altre cinque formazioni sono riuscite a trasformare l’ottimo avvio di campionato nella conquista della massima serie.

Inzaghi conosce già la strada per la promozione

Tra i precedenti figura proprio il Pisa allenato da Filippo Inzaghi nella stagione 2024/25. I nerazzurri, primi dopo tredici giornate con tre punti di vantaggio sullo Spezia, conquistarono la promozione diretta chiudendo il campionato al secondo posto, alle spalle del Sassuolo.

Come conclude Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il Palermo può dunque contare anche sull’esperienza di un allenatore che ha già vissuto con successo una situazione simile nel recente passato.

Le statistiche non garantiscono la promozione, ma certificano l’importanza del percorso intrapreso dai rosanero. Adesso la parola torna al campo: dopo il poker rifilato al Südtirol, al Barbera arriva il Benevento.