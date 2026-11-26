L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 14ª giornata del campionato di Serie BKT 2026/2027. Sarà Valerio Crezzini della sezione di Siena a dirigere la sfida tra Palermo e Benevento, in programma sabato 28 novembre alle ore 19:30 allo stadio Renzo Barbera. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi M. e Gentile, mentre Allegretta ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Volpi, assistito da Sozza in qualità di AVAR. Tra le altre designazioni spiccano quelle di Maresca per Ascoli-Virtus Entella, Pairetto per Vicenza-Cesena e Massa per Sampdoria-Cremonese.

Di seguito tutte le designazioni arbitrali della 14ª giornata di Serie B.

SABATO 28 NOVEMBRE

ASCOLI – VIRTUS ENTELLA (ore 15:00)





Arbitro: Maresca

Assistenti: Ricci – Grasso

IV ufficiale: Sacchi G.

VAR: Maggioni (on site, stadio Del Duca)

AVAR: Del Giovane (on site, stadio Del Duca)

CARRARESE – JUVE STABIA (ore 15:00)

Arbitro: Feliciani

Assistenti: Regatteri – Boato

IV ufficiale: Di Mario

VAR: Santoro

AVAR: Rutella

EMPOLI – HELLAS VERONA (ore 15:00)

Arbitro: Fourneau

Assistenti: Cortese – Zezza

IV ufficiale: Turrini

VAR: Piccinini

AVAR: Paganessi

L.R. VICENZA – CESENA (ore 17:15)

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Mokhtar – Luciani

IV ufficiale: Zanotti

VAR: Gariglio (on site, stadio Menti)

AVAR: Ghersini (on site, stadio Menti)

PALERMO – BENEVENTO (ore 19:30)

Arbitro: Crezzini

Assistenti: Rossi M. – Gentile

IV ufficiale: Allegretta

VAR: Volpi

AVAR: Sozza

DOMENICA 29 NOVEMBRE

MODENA – PADOVA (ore 15:00)

Arbitro: Arena

Assistenti: Colarossi – El Filali

IV ufficiale: Poli

VAR: Sozza

AVAR: Di Paolo

SÜDTIROL – MANTOVA (ore 15:00)

Arbitro: Madonia

Assistenti: Imperiale – Chiavaroli

IV ufficiale: Mazzoni

VAR: Rutella

AVAR: Gariglio

SAMPDORIA – CREMONESE (ore 17:15)

Arbitro: Massa

Assistenti: Vecchi – Lauri

IV ufficiale: Galipò

VAR: Dionisi

AVAR: Piccinini

AREZZO – PISA (ore 19:30)

Arbitro: Zufferli

Assistenti: Bahri – Politi

IV ufficiale: Di Loreto

VAR: Massimi (on site, stadio Città di Arezzo)

AVAR: Del Giovane (on site, stadio Città di Arezzo)

LUNEDÌ 30 NOVEMBRE

CATANZARO – AVELLINO (ore 20:30)

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Palermo – Monaco

IV ufficiale: Totaro

VAR: Ghersini

AVAR: Maggioni