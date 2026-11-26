Palermo-Benevento, arbitra Crezzini. Tutte le designazioni della 14ª giornata di Serie B
L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 14ª giornata del campionato di Serie BKT 2026/2027. Sarà Valerio Crezzini della sezione di Siena a dirigere la sfida tra Palermo e Benevento, in programma sabato 28 novembre alle ore 19:30 allo stadio Renzo Barbera. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi M. e Gentile, mentre Allegretta ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Volpi, assistito da Sozza in qualità di AVAR. Tra le altre designazioni spiccano quelle di Maresca per Ascoli-Virtus Entella, Pairetto per Vicenza-Cesena e Massa per Sampdoria-Cremonese.
Di seguito tutte le designazioni arbitrali della 14ª giornata di Serie B.
SABATO 28 NOVEMBRE
ASCOLI – VIRTUS ENTELLA (ore 15:00)
Arbitro: Maresca
Assistenti: Ricci – Grasso
IV ufficiale: Sacchi G.
VAR: Maggioni (on site, stadio Del Duca)
AVAR: Del Giovane (on site, stadio Del Duca)
CARRARESE – JUVE STABIA (ore 15:00)
Arbitro: Feliciani
Assistenti: Regatteri – Boato
IV ufficiale: Di Mario
VAR: Santoro
AVAR: Rutella
EMPOLI – HELLAS VERONA (ore 15:00)
Arbitro: Fourneau
Assistenti: Cortese – Zezza
IV ufficiale: Turrini
VAR: Piccinini
AVAR: Paganessi
L.R. VICENZA – CESENA (ore 17:15)
Arbitro: Pairetto
Assistenti: Mokhtar – Luciani
IV ufficiale: Zanotti
VAR: Gariglio (on site, stadio Menti)
AVAR: Ghersini (on site, stadio Menti)
PALERMO – BENEVENTO (ore 19:30)
Arbitro: Crezzini
Assistenti: Rossi M. – Gentile
IV ufficiale: Allegretta
VAR: Volpi
AVAR: Sozza
DOMENICA 29 NOVEMBRE
MODENA – PADOVA (ore 15:00)
Arbitro: Arena
Assistenti: Colarossi – El Filali
IV ufficiale: Poli
VAR: Sozza
AVAR: Di Paolo
SÜDTIROL – MANTOVA (ore 15:00)
Arbitro: Madonia
Assistenti: Imperiale – Chiavaroli
IV ufficiale: Mazzoni
VAR: Rutella
AVAR: Gariglio
SAMPDORIA – CREMONESE (ore 17:15)
Arbitro: Massa
Assistenti: Vecchi – Lauri
IV ufficiale: Galipò
VAR: Dionisi
AVAR: Piccinini
AREZZO – PISA (ore 19:30)
Arbitro: Zufferli
Assistenti: Bahri – Politi
IV ufficiale: Di Loreto
VAR: Massimi (on site, stadio Città di Arezzo)
AVAR: Del Giovane (on site, stadio Città di Arezzo)
LUNEDÌ 30 NOVEMBRE
CATANZARO – AVELLINO (ore 20:30)
Arbitro: Marchetti
Assistenti: Palermo – Monaco
IV ufficiale: Totaro
VAR: Ghersini
AVAR: Maggioni