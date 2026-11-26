Una giornata all’insegna della sensibilizzazione e dello spettacolo quella appena conclusa in Serie B. Il tredicesimo turno del campionato cadetto ha visto tutte le società unite nella lotta contro la violenza sulle donne, facendo registrare anche il nuovo primato stagionale di reti realizzate.

Nel prepartita di Mantova-Arezzo, il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, ha consegnato simbolicamente il pallone rosso alla vicepresidente dell’Arezzo, Francesca Manzo, e alla responsabile marketing del Mantova, Giulia Rizzi.

Il pallone rosso, utilizzato su tutti i campi della 13ª giornata di Serie BKT, è stato lo strumento scelto dall’intera famiglia del campionato cadetto per ribadire il proprio no alla violenza sulle donne, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.





Sul piano sportivo, il turno infrasettimanale ha fatto registrare anche un nuovo record stagionale. Con 33 gol complessivi, la tredicesima giornata è diventata la più prolifica del campionato in corso, con una media di 3,3 reti a partita.

Il precedente primato apparteneva alla seconda e alla settima giornata, entrambe caratterizzate da 30 gol complessivi.