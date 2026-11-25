Il pesante ko per 5-1 rimediato ieri sul campo del Cesena ha interrotto la lunga serie di risultati utili dell’Ascoli. Al termine della sfida, Samuel Damiani, ex centrocampista del Palermo, ha analizzato la sconfitta ai canali ufficiali del club marchigiano, ribadendo gli obiettivi stagionali e chiedendo scusa ai sostenitori bianconeri.

L’atteggiamento dell’Ascoli: «Non ci siamo mai sentiti giocatori forti, siamo una neopromossa, le prestazioni precedenti potevano far pensare a cose diverse, ma abbiamo sempre detto che l’obiettivo primario era mantenere la categoria. Siamo giocatori di C e, come dice il Mister, solo se facciamo le cose come si deve, alla fine della stagione potremo ritenerci giocatori di B, abbiamo tanta umiltà e voglia di metterci in gioco. Oggi volevamo rifarci dopo la partita pareggiata col Vicenza, non ci siamo riusciti, chiediamo scusa ai nostri tifosi, che ci hanno seguito in tantissimi. Il calcio dà sempre una seconda possibilità e faremo di tutto per riscattarci».

La sconfitta contro il Cesena: «Il Cesena è una squadra allenata molto bene, fisica e tecnica, nel primo tempo ci siamo confrontati alla pari e solo una giocata di Caprini ha sbloccato il risultato. Nel secondo tempo siamo stati un po’ distratti in alcune situazioni, abbiamo commesso errori che in genere non facciamo, ma non è stata una partita che giustifica un passivo così pesante».





L’Ascoli resta a quota 21 punti in classifica, raggiunto proprio dal Cesena. Per Damiani e compagni l’obiettivo è adesso riscattare la pesante sconfitta e ritrovare quella continuità di rendimento che aveva caratterizzato il percorso dei marchigiani.