Vicenza, fatta per Dionigi: contratto fino al termine della stagione
Il Vicenza ha scelto il nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, è fatta per l’arrivo di Davide Dionigi sulla panchina biancorossa.
Il tecnico firmerà un contratto fino al termine della stagione. La società veneta ha dunque individuato il profilo a cui affidare il compito di risollevare la squadra, reduce dalla sconfitta interna contro la Carrarese.
Dionigi, accostato nelle ultime ore anche alla panchina dell’Empoli, si prepara a una nuova avventura in Serie B. Il Vicenza occupa attualmente il penultimo posto in classifica con dieci punti conquistati in tredici giornate.
Si attende adesso l’annuncio ufficiale da parte della società biancorossa.