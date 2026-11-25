La sconfitta casalinga contro la Carrarese ha aggravato ulteriormente una situazione di classifica ormai sempre più complicata per il Vicenza. I biancorossi, dopo tredici giornate di campionato, sono precipitati al penultimo posto con appena 10 punti all’attivo, mantenendo soltanto una lunghezza di vantaggio sull’Empoli, fanalino di coda.

Il futuro di Gallo era già apparso incerto durante la pausa del campionato. Nonostante le difficoltà emerse, la dirigenza aveva inizialmente deciso di rinnovare la fiducia all’allenatore, anche alla luce dell’ottimo percorso compiuto nella scorsa stagione, nella speranza che la ripresa potesse coincidere con un cambio di passo.

Le aspettative della società, tuttavia, sono rimaste disattese. Il ko contro la Carrarese ha rappresentato il punto di rottura definitivo, portando il club ad avviare una serie di valutazioni sul futuro della guida tecnica. Dopo un confronto interno durato diverse ore, è arrivata la decisione: Gallo è stato sollevato dall’incarico.





Adesso l’attenzione si sposta sulla ricerca del nuovo allenatore. Il Vicenza aveva già effettuato un primo sondaggio per mister Dionigi circa due settimane fa. Il suo nome potrebbe dunque tornare d’attualità nelle prossime ore, mentre la società lavora per individuare il profilo giusto a cui affidare il compito di risollevare la squadra.

Questo il comunicato del club:

“La società L.R. Vicenza comunica di aver sollevato mister Fabio Gallo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club desidera ringraziare il tecnico per il lavoro svolto durante il periodo trascorso alla guida della squadra, per la professionalità dimostrata quotidianamente e per l’impegno profuso, augurando a mister Gallo le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della sua carriera”.