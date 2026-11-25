Il Palermo risponde sul campo, allontana le critiche e riprende la propria marcia in vetta alla Serie B. Nell’analisi di Tullio Calzone, esperto del campionato cadetto per il Corriere dello Sport, il successo per 4-1 contro il Südtirol rappresenta un segnale importante, soprattutto sotto il profilo mentale, dopo la prima sconfitta stagionale rimediata a Catanzaro.

A differenza dello scorso campionato, quando al ko contro i calabresi seguì quello contro il Monza, la formazione rosanero ha reagito immediatamente. Nonostante gli impegni ravvicinati, qualche problema di organico e la presenza a sorpresa di Strefezza in panchina, la squadra di Filippo Inzaghi ha imposto la propria superiorità, trascinata dalle reti di Johnsen, Pohjanpalo e Vavassori.

Come evidenzia Tullio Calzone sulle colonne del Corriere dello Sport, Inzaghi ha saputo gestire le pressioni psicologiche che avrebbero potuto condizionare la squadra, facendo leva sulle motivazioni del gruppo e sul sostegno del pubblico palermitano. La doppietta di Johnsen ha contribuito a spegnere le speranze di rimonta degli altoatesini, mentre l’unico piccolo rammarico riguarda la rete subita da Perin.





Il Palermo, secondo l’analisi di Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, conserva ulteriori margini di crescita e intanto allunga momentaneamente sul Modena. La formazione emiliana, trascinata da Belotti, è attesa dall’insidiosa trasferta sul campo del Pisa di Bianco. I nerazzurri potrebbero indirettamente favorire la capolista, oltre a rilanciare le proprie ambizioni dopo la pesante sconfitta dell’Ascoli a Cesena.

Nella disamina della giornata, Tullio Calzone sul Corriere dello Sport sottolinea anche la prova del Cesena di Diamanti, trascinato dalla tripletta di Cristian Shpendi, e la ritrovata concretezza del Benevento di Floro Flores, prossimo avversario del Palermo. I sanniti hanno travolto l’Empoli dopo la sconfitta contro la Sampdoria, maturata nonostante una prestazione positiva. Segnali incoraggianti arrivano infine dal Catanzaro di Mignani, vittorioso sul campo della Juve Stabia e deciso a rilanciare il proprio campionato.