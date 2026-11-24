Il Palermo torna a vincere e lo fa con una prestazione convincente davanti a quasi 30mila tifosi del Renzo Barbera. I rosanero di Filippo Inzaghi travolgono il Südtirol per 4-1 grazie alla doppietta di Dennis Johnsen e alle reti di Joel Pohjanpalo e Dominic Vavassori. Di Rispoli il gol degli altoatesini.

Il Palermo riscatta così la sconfitta di Catanzaro, sale a quota 30 punti e consolida il primato in classifica, in attesa della sfida di sabato contro il Benevento.

Di seguito gli highlights del match:



