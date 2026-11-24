Al termine della vittoria per 4-1 contro il Südtirol, il portiere del Palermo, Mattia Perin, è intervenuto per commentare il successo ottenuto dai rosanero allo stadio Renzo Barbera.

L’estremo difensore, protagonista di un decisivo doppio intervento su Okoro nel corso del primo tempo, ha sottolineato l’importanza della reazione della squadra dopo la sconfitta rimediata a Catanzaro.

«Credo che, a parte la vittoria fondamentale per la classifica, sia anche fondamentale la reazione che abbiamo avuto, passando da una prestazione deludente a una prestazione di carattere. Questa è la cosa più importante che mi porto a casa oggi. Questa partita alza ancora di più lo standard personale di ognuno di noi».





Perin si è poi soffermato sulla capacità del gruppo di reagire alle difficoltà, trasformando il primo ko stagionale in un’occasione per crescere.

«Siamo una squadra di ragazzi intelligenti, abbiamo sfruttato la sconfitta come un’opportunità di crescita. Oggi siamo entrati in campo affamati e non possiamo permetterci di essere sottotono. Non possiamo arrivare in campo con uno spirito al di sotto della squadra contro cui giochiamo».

Il portiere rosanero ha infine evidenziato l’importanza dell’approccio mentale alle partite, esprimendo grande fiducia nelle qualità tecniche della formazione allenata da Filippo Inzaghi.

«Se pareggiamo la parte caratteriale con qualsiasi squadra, abbiamo le qualità tecniche per portare a casa tutte le partite. Se riusciamo a colmare il gap caratteriale nei primi minuti di gioco, possiamo fare tante cose».