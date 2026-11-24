Una serata di calcio, ma anche di sensibilizzazione e vicinanza alle vittime della violenza sulle donne. In occasione della sfida tra Palermo e Südtirol, allo stadio Renzo Barbera sono presenti anche i familiari di Sara Campanella, ospiti della società rosanero.

Il club di viale del Fante ha voluto accogliere i parenti della studentessa di 22 anni, originaria di Misilmeri, uccisa a coltellate a Messina il 31 marzo.

L’iniziativa arriva alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra ogni anno il 25 novembre.





Un gesto di vicinanza alla famiglia di Sara Campanella da parte del Palermo FC, che ha scelto la cornice del Renzo Barbera per rinnovare l’attenzione su un tema di grande rilevanza sociale, andando oltre il risultato sportivo.