Dagli inizi della carriera alla conquista del Mondiale del 2006, passando per gli anni trascorsi con la maglia rosanero. Simone Barone, ex centrocampista del Palermo e campione del mondo con la Nazionale italiana, si è raccontato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, nell’intervista realizzata da Edoardo Gatti e Francesca Caldelara.

L’ex calciatore ha riservato parole d’affetto alla piazza palermitana, soffermandosi anche su Filippo Inzaghi e sul celebre mancato passaggio durante la sfida contro la Repubblica Ceca al Mondiale del 2006.

Il legame con Palermo. «Anche lì abbiamo fatto qualcosa di fantastico conquistando la Serie A, per giunta in uno stadio fantastico. Uno spettacolo, ed eravamo sulla bocca di tutti. Oltre a me, in Nazionale andarono anche Barzagli, Toni e Zaccardo. Sono molto legato alla piazza e spero che con Inzaghi possa tornare dove merita».





Il mancato passaggio di Inzaghi al Mondiale. «Se lo sogno di notte? No (ride, ndr). Adesso no, prima sì. Come dico sempre, se mi avesse passato la palla non sarei così conosciuto oggi. Quello che ho fatto è già tantissimo: essere rientrato tra i 23 e aver vinto, se fosse arrivato anche il gol mi sarei chiesto: ma sto sognando o è tutto vero?».

Il ricordo del Mondiale del 2006. «In quella rosa avevamo 14 o 15 giocatori di un livello altissimo e allenarsi con loro è un onore. Ho capito cos’è Totti, cos’è Del Piero, cos’è Cannavaro, cos’è Nesta eccetera. I restanti 6 o 7, tra cui me, Grosso, Iaquinta, sapevamo di essere al di sotto, ma abbiamo fatto parte di un gruppo che lavorava con il sogno di regalare qualcosa di meraviglioso all’Italia. Poi, gestiti da un allenatore come Lippi, una padre che se c’è da massacrare massacra, è stato ancora più incredibile».

La forza del gruppo azzurro. «Abbiamo vinto perché il nostro gruppo era formato da campioni che cercavano ancora di migliorarsi ogni giorno. Gattuso con il Milan aveva già vinto tutto eppure, era il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via. Da allenatore oggi capisco che è questo che devo passare ai miei ragazzi: la voglia di migliorarsi sempre, che tu sia già un campione oppure no».

Gli allenatori più importanti della carriera. «Delneri è, insieme a Lippi e Prandelli, l’allenatore che più mi ha fatto crescere umanamente e calcisticamente».

Il legame con Parma. «La reputo la mia città. Ci sono cresciuto, l’ho vissuta, la mia famiglia è ancora lì. Allenarsi con certi campioni è stato fantastico. E poi, in panchina, c’era un certo Carlo Ancelotti».

L’amicizia con Buffon. «Io e lui ci conosciamo da una vita, avendo condiviso la trafila nel settore giovanile. Mezzo matto? No, tutto, ma era la sua forza. Creatività e mentalità da campione allo stato puro. Semplicemente straordinario».

La Nazionale italiana di oggi. «Nell’Italia di oggi non ci sono sicuramente i campioni di una volta». Secondo Barone, «mancano quella personalità e quel talento che mettono paura solo a sentir nominare».