Una scelta particolare nelle convocazioni di Filippo Inzaghi in vista della sfida tra Palermo e Südtirol. Il tecnico rosanero ha infatti inserito nella lista dei disponibili sia Strefezza, ormai recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo nella prima parte della stagione, sia Mazzitelli.

Una doppia convocazione che apre inevitabilmente un interrogativo legato alla gestione della lista degli over, dal momento che i due calciatori si contendono di fatto un unico posto.

La situazione, tuttavia, non rappresenta un ostacolo insormontabile. Il Palermo avrà infatti la possibilità di intervenire anche a ridosso della gara, comunicando alla Lega B tramite posta elettronica l’eventuale reinserimento di Mazzitelli nell’elenco degli over.





Un’operazione che comporterebbe necessariamente l’esclusione di Strefezza dalla lista, oppure viceversa, consentendo al giocatore scelto di essere regolarmente a disposizione di Inzaghi e accomodarsi almeno in panchina.