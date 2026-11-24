Ripartire con la forza e la qualità che hanno permesso al Palermo di conquistare il primato in classifica, trasformando la sconfitta di Catanzaro in un semplice incidente di percorso. La sfida di questa sera contro il Südtirol rappresenta l’occasione per un riscatto immediato, nonostante le numerose assenze che continuano a condizionare le scelte di Filippo Inzaghi.

Come evidenzia Fabrizio Vitale sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il Palermo dispone comunque delle qualità necessarie per reagire, anche se sarà fondamentale ritrovare maggiore solidità difensiva ed evitare di essere costretto ancora una volta a rincorrere il risultato.

Strefezza, decisione dopo la rifinitura

La principale novità potrebbe arrivare dall’infermeria. Dopo oltre due mesi di stop per un problema muscolare, Gabriel Strefezza potrebbe tornare a disposizione di Inzaghi già questa sera.





Secondo quanto riportato da Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, le ultime riserve verranno sciolte al termine della rifinitura di questa mattina.

Una decisione che dovrà essere attentamente ponderata, considerando che il reinserimento del brasiliano nella lista over comporterebbe l’esclusione di Luca Mazzitelli fino alla riapertura del mercato di gennaio.

L’infortunio di Estevez impone ulteriori riflessioni sulla gestione delle alternative a centrocampo, ma Strefezza si gioca concretamente le proprie possibilità di tornare tra i convocati.

In caso di reinserimento in lista, il brasiliano non partirebbe comunque dal primo minuto, ma potrebbe trovare spazio a gara in corso.

Vavassori da top player: soltanto Yamal è più giovane

Durante l’assenza di Strefezza, il Palermo ha trovato in Dominic Vavassori un protagonista assoluto. Il talento cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta ha realizzato a Catanzaro il settimo gol del suo campionato, confermando uno straordinario momento di forma.

La Gazzetta dello Sport, nell’articolo firmato da Fabrizio Vitale, sottolinea un dato particolarmente significativo: tra i calciatori che hanno realizzato almeno sette reti nei cinque principali campionati europei e nelle rispettive seconde divisioni, soltanto Lamine Yamal, classe 2007 e autore di dieci gol, è più giovane di Vavassori.

Cinque delle sette reti del talento rosanero sono inoltre arrivate proprio allo stadio Renzo Barbera, dove questa sera il numero 9 cercherà di proseguire la propria striscia positiva.

Attenzione anche a Dennis Johnsen, a quota sette reti e recentemente arrivato al traguardo delle cento presenze da titolare in Serie B. Il norvegese sta vivendo il migliore avvio di stagione della propria carriera.

Pohjanpalo cerca il gol, Vasic torna da avversario

Come riferisce Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, Inzaghi ritroverà dal primo minuto Joel Pohjanpalo e Jacopo Segre, inizialmente risparmiati nella trasferta di Catanzaro.

Il centravanti finlandese cerca una rete in campionato che gli manca da sei giornate, nonostante sia riuscito a trovare il gol con la propria Nazionale.

Dall’altra parte ci sarà il Südtirol dell’ex rosanero Davide Possanzini, tornato alla vittoria contro la Cremonese dopo sei giornate senza successi.

Gli altoatesini ritroveranno anche Aljosa Vasic, reduce da un turno di squalifica. Il trequartista, ancora di proprietà del Palermo, sta cercando la definitiva consacrazione a Bolzano, dove recentemente ha realizzato una doppietta contro il Pisa.

Inzaghi: «Un inciampo può capitare, l’importante è che diventi solo un brutto ricordo»

Alla vigilia della sfida, il tecnico rosanero ha ribadito la propria fiducia nella squadra e la volontà di tornare immediatamente alla vittoria.

«Veniamo da una partita non positiva dopo 12 gare fatte molto bene. Speriamo di tornare a vincere davanti al nostro pubblico. In B non c’è nulla di scontato, se non siamo sempre il miglior Palermo sotto tutti i punti di vista le gare possono nascondere sempre insidie. Sono sicuro che i ragazzi torneranno a fare quello che hanno sempre fatto. Un inciampo può capitare, l’importante è che diventi solo un brutto ricordo».