Il Palermo vuole ripartire immediatamente dopo la prima sconfitta stagionale e raggiungere quota 30 punti in classifica. Questa sera, al Renzo Barbera, la squadra di Filippo Inzaghi affronterà il Südtirol con l’obiettivo di cancellare il passo falso di Catanzaro e confermare il proprio dominio tra le mura amiche.

Come sottolinea Paolo Vannini sulle pagine del Corriere dello Sport, i rosanero hanno conquistato 20 vittorie nelle ultime 21 partite disputate al Barbera. Di fronte, però, ci sarà una formazione in salute, reduce dal successo contro la Cremonese e abituata a giocare con personalità indipendentemente dall’avversario.

Palermo, l’emergenza infortuni limita le rotazioni

La settimana caratterizzata dagli impegni ravvicinati coincide con una situazione particolarmente complicata sul fronte degli indisponibili.





Secondo quanto riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Inzaghi dovrà ancora rinunciare a Palumbo ed Estevez, due elementi sui quali il tecnico contava per le rotazioni a centrocampo.

A questi si aggiunge Bozzolan, che avrebbe potuto rappresentare un’alternativa ad Augello sulla corsia sinistra.

Mazzitelli rimane invece in lista, impedendo momentaneamente il reinserimento di Strefezza, che potrà tornare nell’elenco degli over soltanto al posto dell’ex centrocampista del Cagliari.

Per completare l’organico a disposizione, Inzaghi dovrà ricorrere anche all’aggregazione di alcuni giovani della Primavera.

Il tabù del martedì e il precedente della scorsa stagione

Il Corriere dello Sport, nell’articolo firmato da Paolo Vannini, evidenzia anche alcune coincidenze con quanto accaduto nella passata stagione.

Anche allora il Palermo aveva rimediato la prima sconfitta in campionato a Catanzaro, tornando immediatamente in campo nel turno infrasettimanale e subendo una pesante battuta d’arresto casalinga contro il Monza.

A questo si aggiunge un altro dato: nella scorsa stagione i rosanero non hanno mai conquistato una vittoria nelle partite disputate di martedì.

Una serie di precedenti che il Palermo proverà a cancellare questa sera, sfruttando la forza del Barbera.

Inzaghi carico, la Curva Nord torna a tifare unita

Alla vigilia della partita, Filippo Inzaghi ha ribadito la volontà di ripartire immediatamente, sottolineando le difficoltà di un campionato nel quale nessun risultato può essere dato per scontato.

«Un inciampo dopo 13 partite fatte bene può capitare, ma teniamo a mente che in B non c’è nulla di scontato e che solo il miglior Palermo può superare le varie insidie. Ripartiamo subito davanti al nostro pubblico, siamo carichi e vogliamo tornare a vincere».

Il tecnico ha poi evidenziato l’importanza della spinta dei tifosi, ricordando però che il sostegno del pubblico dovrà essere accompagnato dal massimo impegno della squadra.

Quella di questa sera sarà inoltre una serata particolare per il tifo rosanero: dopo molti anni, i gruppi della Curva Nord inferiore e superiore torneranno a riunirsi, garantendo una spinta compatta alla formazione di Inzaghi.

Pohjanpalo e Segre dal primo minuto, possibile occasione per Gomes

Sul fronte delle scelte di formazione, Paolo Vannini sul Corriere dello Sport anticipa il ritorno dal primo minuto di Joel Pohjanpalo e Jacopo Segre, entrambi inizialmente esclusi dall’undici titolare nella trasferta di Catanzaro.

Inzaghi vorrebbe inserire elementi freschi, ma l’emergenza infortuni riduce sensibilmente le possibilità di turnover.

Proprio in questo contesto potrebbe arrivare finalmente un’occasione per Claudio Gomes, chiamato a offrire il proprio contributo, almeno per una parte della gara.

Il Palermo punta dunque a raggiungere quota 30, ritrovare la vittoria e lasciarsi definitivamente alle spalle la sconfitta del Ceravolo.