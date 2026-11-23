Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo riparti” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 24, 2026 Inzaghi carica, stasera si torna in campo Post navigation Previous: Palermo Futsal Club, altro ko in campionato: testa alla VigorNext: Benevento, Vigorito: «Palermo sconfitto dal Catanzaro? La Serie B ti abitua a queste cose, ma non me lo aspettavo» Altre notizie Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Strapazza” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 23, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Dalla rosa corta alla difesa: ecco le fragilità del Palermo” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 23, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Toro flop” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 23, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Missione Palermo. Reagire subito” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 23, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Che brutto Palermo” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 22, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Il Toro risolve la crisi Napoli” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 22, 2026 Prime pagine Prima pagina Repubblica Palermo: “Catanzaro fatale” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 22, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Catanzaro affonda il Palermo” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 22, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Attacco all’Inter” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 22, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Schifani: annunci fuori luogo” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 21, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Un diavolo in te” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 21, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Toro, vedi Napoli e svolti?” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 21, 2026