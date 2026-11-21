Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Che brutto Palermo” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 22, 2026 A Catanzaro un’altra sconfitta dopo il play-off 2025-2026 Post navigation Previous: Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Catanzaro affonda il Palermo”Next: Corriere dello Sport: “Catanzaro ammazza-Palermo, la corazzata di Inzaghi cade ancora al Ceravolo” Altre notizie Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Catanzaro affonda il Palermo” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 22, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Schifani: annunci fuori luogo” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 21, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Un diavolo in te” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 21, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Toro, vedi Napoli e svolti?” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 21, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Catanzaro-Palermo, che show” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 21, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ho ancora fame” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 20, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “«Europa e Scamacca Vai Juve!»” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 20, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, il conto in sospeso” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 20, 2026 Prime pagine Prima pagina Repubblica Palermo: “Mulè-Schifani, poltrona per due” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 20, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “La carica dei sette rosa in cerca di una rivincita” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 20, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Gigante da Inter” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 19, 2026 Prime pagine Prima pagina Repubblica Palermo: “Grandi manovre alla Regione” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 19, 2026