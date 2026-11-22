Il Catanzaro supera 3-1 il Palermo al Nicola Ceravolo, infliggendo alla formazione di Filippo Inzaghi la prima sconfitta stagionale. Una gara che ha visto i giallorossi imporsi grazie alle reti di Giovane, Pecorino e Mosti, mentre per i rosanero è stato Vavassori a realizzare il momentaneo pareggio.

Il Corriere dello Sport ha pubblicato le pagelle della sfida, premiando diversi protagonisti della formazione allenata da Michele Mignani e assegnando valutazioni insufficienti a numerosi calciatori del Palermo.

Palermo, Hernani il migliore: Perin e Gabrielloni da 5

Secondo le valutazioni del Corriere dello Sport, il migliore tra i rosanero è Hernani, che ottiene 6,5. Il centrocampista brasiliano è l’unico giocatore del Palermo a raggiungere questa valutazione.





Sufficienza piena per Augello e Vavassori, entrambi valutati 6. Quest’ultimo ha realizzato la rete del momentaneo 1-1 nel primo tempo.

Tra i peggiori figurano Perin, Cassandro e Gabrielloni, tutti con 5. Insufficienza anche per Peda, Ceccaroni, Mazzitelli, Ranocchia e Johnsen, valutati 5,5.

Non convincono nemmeno i giocatori subentrati: Magnani, Segre e Pohjanpalo ricevono 5,5, 5,5 e 5. Per Filippo Inzaghi arriva un 5,5, a conferma di una serata complicata per la formazione rosanero.

Catanzaro, quattro 7: premiato anche Mignani

Il Corriere dello Sport premia soprattutto Dorval, Giovane e Pecorino, tutti valutati 7. Il primo è protagonista delle azioni offensive dei giallorossi, mentre Giovane e Pecorino trovano la via del gol.

Voto 7 anche per Michele Mignani, che conquista una vittoria importante contro la sua ex squadra.

Buone valutazioni anche per Pigliacelli, Frosinini, Antonini, Petriccione e Franky Tchaouna, tutti da 6,5.

L’unica insufficienza tra i titolari del Catanzaro riguarda Iemmello, valutato 5,5.

Catanzaro-Palermo 3-1: tutte le pagelle del Corriere dello Sport

CATANZARO (3-5-2)

Pigliacelli 6,5; Frosinini 6,5, Antonini 6,5, Imperiale 6; Candela 6 (23′ st Ruggero 6), Tchaouna Franky 6,5 (28′ st Alesi 6,5), Petriccione 6,5, Giovane 7 (36′ st Mosti 6,5), Dorval 7; Iemmello 5,5 (23′ st Koffi 6,5), Pecorino 7 (36′ st Tchaouna Franck 6,5).

A disposizione: Marietta, Postiglione, Verrengia, Garnica, D’Alessandro, Buso, Arditi.

Allenatore: Mignani 7.

PALERMO (4-2-3-1)

Perin 5; Cassandro 5, Peda 5,5 (1′ st Magnani 5,5), Ceccaroni 5,5, Augello 6 (35′ st Gyasi sv); Mazzitelli 5,5 (1′ st Segre 5,5), Ranocchia 5,5; Vavassori 6, Hernani 6,5, Johnsen 5,5; Gabrielloni 5 (18′ st Pohjanpalo 5).

A disposizione: Nespola, Fortin, Gomes, Bertolino.

Allenatore: Inzaghi 5,5.

Arbitro: Feliciani di Teramo 6.

Le valutazioni del Corriere dello Sport evidenziano dunque una netta differenza tra le due squadre: il Catanzaro raccoglie diversi voti positivi, mentre il Palermo paga una prestazione caratterizzata da errori difensivi e poca incisività offensiva.