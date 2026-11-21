Il Palermo incassa la prima sconfitta stagionale, uscendo battuto per 3-1 dal Nicola Ceravolo contro il Catanzaro. Un risultato amaro per la formazione di Filippo Inzaghi, che interrompe la propria imbattibilità dopo undici giornate di campionato.

Al termine della sfida, Pietro Ceccaroni, difensore rosanero, è intervenuto ai microfoni ufficiali del Palermo per analizzare la prestazione della squadra e guardare al prossimo impegno contro il Südtirol, in programma martedì al Renzo Barbera.

Ceccaroni: «Siamo rammaricati, ma martedì vogliamo tornare a vincere»

Il difensore del Palermo ha riconosciuto le difficoltà incontrate dalla squadra sul campo del Catanzaro, sottolineando ancora una volta quanto sia complicato affrontare qualsiasi avversario nel campionato cadetto.





«È stata una partita difficile, sapevamo che era un campo difficile. Sappiamo che la Serie B è molto insidiosa, tutte le partite sono toste. Siamo rammaricati per il risultato, per la prestazione, ma sappiamo che martedì si torna in campo carichi per ritornare a vincere davanti al nostro pubblico».

Ceccaroni ha quindi ribadito la volontà del gruppo di archiviare immediatamente il passo falso del Ceravolo, sfruttando il turno infrasettimanale per reagire.

«Il Palermo non è quello di oggi, ma quello delle prime undici partite»

Alla domanda sulla delusione per la prima sconfitta stagionale, il difensore rosanero ha lanciato un messaggio chiaro.

«Sì, certo. Per fortuna giochiamo subito, come ho detto. Una partita storta ci può stare. Dobbiamo dimostrare che il Palermo non è quello di oggi, ma quello delle prime 11 partite. Abbiamo la possibilità subito».

Parole che testimoniano la fiducia di Ceccaroni nel percorso compiuto fino a questo momento dalla squadra di Inzaghi, ancora al comando della classifica nonostante il ko contro il Catanzaro.

Palermo-Südtirol, Ceccaroni: «Squadra di qualità, dobbiamo fare il massimo»

Il prossimo avversario dei rosanero sarà il Südtirol, reduce dal successo contro la Cremonese. Ceccaroni ha invitato a non sottovalutare la formazione altoatesina, ricordando le difficoltà di un campionato nel quale ogni partita può riservare sorprese.

«Lo sappiamo, tutte le partite sono insidiose. Non c’è una partita scontata in Serie B. Anche le grandi, quelle che sono scese l’anno scorso, stanno faticando. Anche oggi noi siamo venuti qua in un campo difficile, lo sapevamo, ma è stata tosta».

Il difensore ha quindi concluso soffermandosi sulle caratteristiche della prossima avversaria.

«Il Südtirol è una squadra che gioca bene, che ha giocatori di qualità. Dobbiamo fare il massimo per fare una grande partita e portare a casa il risultato».

Il messaggio di Ceccaroni è chiaro: la sconfitta di Catanzaro deve rappresentare soltanto un episodio nel percorso del Palermo, chiamato a reagire immediatamente davanti ai propri tifosi.