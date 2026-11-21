Il Palermo incassa la prima sconfitta stagionale, cedendo 3-1 sul campo del Catanzaro nella dodicesima giornata del campionato di Serie B. Una battuta d’arresto pesante per la formazione di Filippo Inzaghi, che torna dal Nicola Ceravolo senza punti dopo una gara nella quale i rosanero non sono riusciti a concretizzare le occasioni create.

Al termine dell’incontro, Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa, analizzando gli errori commessi dalla squadra e invitando l’ambiente a non perdere fiducia. Il tecnico ha riconosciuto i meriti del Catanzaro, sottolineando però come il Palermo abbia comunque prodotto diverse occasioni offensive.

Inzaghi: «Abbiamo fatto 17 tiri, ma tutto quello che abbiamo subito è diventato gol»

L’allenatore rosanero ha ammesso che la prestazione non è stata delle migliori, pur evidenziando i numeri offensivi della squadra.





«Sicuramente non abbiamo fatto una grandissima gara. Anche se guardando i numeri abbiamo fatto 17 tiri. Abbiamo subito poco ma tutto quello che abbiamo subito si è trasformato in rete. Prima o poi la sconfitta doveva arrivare, dobbiamo guardare la classifica e tornare a vincere martedì».

Inzaghi ha poi ribadito la necessità di archiviare rapidamente il risultato negativo.

«Speravamo arrivasse il più tardi possibile la sconfitta, ma dobbiamo subito ripartire».

Il Palermo resta infatti al comando della classifica con 27 punti, anche se il Modena si è avvicinato a una sola lunghezza.

«Sul 2-1 abbiamo perso una palla sanguinosa, non possiamo permettercelo»

Uno degli episodi decisivi della partita è stato il secondo gol del Catanzaro, arrivato nella ripresa dopo una situazione che Inzaghi ha analizzato con particolare attenzione.

«I dati contano poco ma contano a far vedere che abbiamo fatto prestazione. Sul 2-1 abbiamo perso una palla in uscita e non possiamo permettercelo. Fine primo tempo inizio secondo non vedevo i presupposti per perderla. Il Catanzaro non ha rubato nulla».

Il tecnico ha evidenziato anche alcune disattenzioni difensive che hanno favorito la formazione allenata da Michele Mignani.

«Dovevamo difendere meglio sul cross e sulla sponda. Normale che ci siano gli errori».

Parole che confermano la necessità di migliorare nella gestione di alcuni momenti della gara, soprattutto quando il Palermo viene chiamato a difendere situazioni potenzialmente pericolose.

Inzaghi: «Non temo contraccolpi psicologici, mostrerò ai ragazzi la classifica»

Nonostante il risultato, Inzaghi non teme che la sconfitta possa condizionare il percorso della squadra.

Alla domanda su un possibile contraccolpo psicologico, l’allenatore ha risposto:

«Non lo temo, domani mattina faccio vedere ai ragazzi la classifica».

Un messaggio di fiducia nei confronti del gruppo, che dopo dodici giornate conserva il primo posto in Serie B.

Il tecnico vuole che i suoi giocatori mantengano la consapevolezza del percorso compiuto finora, senza lasciarsi condizionare eccessivamente dalla prima battuta d’arresto.

Il tabù Ceravolo e la battuta sulla Serie A

Il Nicola Ceravolo continua a rappresentare un campo particolarmente difficile per Inzaghi, che ha ricordato il proprio bilancio negativo nello stadio calabrese.

«Ho perso tre volte e pareggiato una, sarà casuale e spero di invertirla il prossimo anno. Anzi spero di no il prossimo anno».

Una battuta che ha suscitato l’ilarità della sala stampa, con il tecnico che ha immediatamente corretto la propria affermazione, lasciando intendere di sperare che il Palermo possa disputare il prossimo campionato in Serie A.

Martedì Palermo-Südtirol: Inzaghi cerca la reazione immediata

La squadra rosanero avrà pochissimo tempo per metabolizzare la sconfitta contro il Catanzaro.

Martedì sera, infatti, il Palermo tornerà in campo al Renzo Barbera per affrontare il Südtirol nel turno infrasettimanale di Serie B.

Una partita che assume un’importanza particolare dopo il ko del Ceravolo e il contemporaneo successo del Modena, ora distante appena un punto dalla vetta.

Inzaghi ha già indicato la strada: accettare il verdetto del campo, correggere gli errori e tornare immediatamente alla vittoria per difendere il primato.