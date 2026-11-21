Serie B, Sampdoria-Benevento 3-1: gli highlights del match
La Sampdoria supera il Benevento per 3-1 in una sfida ricca di emozioni. Tutte le reti arrivano nel primo tempo, con Tutino, Sernicola, Insigne e Mezzotero protagonisti.
Vittoria per la Sampdoria, che si impone per 3-1 contro il Benevento in una gara di Serie B caratterizzata da quattro reti nei primi 34 minuti. Il match si sblocca al 10′ con il gol di Tutino. Cinque minuti più tardi, al 15′, arriva la rete di Sernicola, mentre al 22′ è Insigne a trovare la via del gol.
Al 34′ arriva anche la quarta marcatura dell’incontro, firmata da Mezzotero, che completa il quadro dei marcatori. Nella ripresa il risultato rimane invariato e la sfida si conclude sul definitivo 3-1.
Ecco gli highlights di Sampdoria-Benevento, con tutti i gol e le azioni salienti dell’incontro.