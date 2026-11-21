Serie A, la Roma travolge il Parma 5-1: Malen scatenato, tripletta per l’olandese. La classifica aggiornata
La Roma di Gian Piero Gasperini conquista una netta vittoria in trasferta, imponendosi per 5-1 sul Parma di Alberto Gilardino. Protagonista assoluto della sfida Donyell Malen, autore di una tripletta che trascina i giallorossi al successo.
La gara si sblocca al 39′, quando Malen sfrutta un cross in area e batte Daffara con una precisa conclusione nell’angolino basso. Il Parma prova a reagire, ma la prima frazione si chiude con gli ospiti avanti di misura.
Nella ripresa i padroni di casa trovano il pareggio al 54′ con Nesta Elphege, bravo a finalizzare un’azione personale battendo Svilar. La Roma, però, cambia marcia e al 68′ torna in vantaggio ancora con Malen, abile a sfruttare un pallone vagante in area. Tre minuti più tardi Rodrigo Mora firma il 3-1 con una conclusione rasoterra.
Nel finale i giallorossi dilagano: al 77′ Malen completa la sua tripletta sfruttando un traversone, mentre al 90′ è ancora l’attaccante olandese a trovare la via della rete dopo una splendida azione personale, fissando il risultato sul definitivo 5-1.
Classifica Serie A
-
Lazio – 32
-
Roma – 30
-
Inter – 28
-
Como – 26
-
Milan – 24
-
Frosinone – 20
-
Juventus – 18
-
Bologna – 17
-
Cagliari – 16
-
Napoli – 15
-
Torino – 14
-
Atalanta – 14
-
Genoa – 13
-
Lecce – 10
-
Fiorentina – 9
-
Sassuolo – 8
-
Parma – 8
-
Monza – 7
-
Venezia – 6
-
Udinese – 5