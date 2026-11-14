Corriere dello Sport: “Ulivieri: «Malagò decideva senza consultarci, Galliani è un gigante». E sulle accuse all’AIAC: «Vanno provate»”

Renzo Ulivieri rompe il silenzio sulla corsa alla presidenza della FIGC e spiega le ragioni del sostegno dell’Associazione Italiana Allenatori ad Adriano Galliani. Dalla rottura con Giovanni Malagò alle polemiche sulla gestione dell’AIAC, passando per la Nazionale di Roberto Mancini e il futuro del calcio italiano, lo storico presidente degli allenatori affronta senza filtri i temi più delicati del momento.

In una lunga intervista concessa a Giorgio Marota per il Corriere dello Sport, Ulivieri, 85 anni e da venti alla guida dell’Assoallenatori, ripercorre le scelte politiche della propria associazione e risponde alle contestazioni sulla gestione interna.





Ulivieri: «La Serie A non è stata in grado di trovare un accordo»

Uno dei temi principali riguarda la decisione dell’AIAC e dell’Associazione Italiana Calciatori di sostenere Galliani nella corsa alla presidenza federale.

Inizialmente le due componenti avevano annunciato l’intenzione di appoggiare il candidato indicato dalla Lega Serie A. Una posizione successivamente cambiata.

Alla domanda sul perché, Ulivieri risponde:

«Ma la Serie A non è stata in grado».

Il presidente degli allenatori spiega quindi che le divisioni interne alla massima lega hanno spinto le associazioni a prendere una decisione autonoma.

«Erano spaccati, l’altra volta erano in diciannove. Così, senza attendere, abbiamo deciso noi».

Una scelta che ha portato AIAC e AIC a schierarsi dalla parte di Adriano Galliani.

«Galliani è un gigante, come si fa a non apprezzarlo?»

Nell’intervista al Corriere dello Sport, Ulivieri esprime grande considerazione per il candidato sostenuto dalle associazioni.

«Galliani piace a noi prima di tutto, è in questo mondo da una vita, ha cominciato facendo il raccattapalle a Coverciano ed è diventato un gigante. Come si fa a non apprezzarlo?».

Il presidente dell’AIAC spiega anche perché le componenti tecniche abbiano scelto di non presentare un candidato proveniente direttamente dal mondo dei calciatori o degli allenatori.

«Da quando ci hanno bruciato Albertini abbiamo capito che non c’è verso di portare uno di noi, il sistema non lo accoglierebbe».

Una valutazione che evidenzia le difficoltà incontrate dalle due associazioni nel proporre una propria figura alla guida della Federcalcio.

La rottura con Malagò: «Decideva senza interpellare nessuno»

Ulivieri affronta poi il rapporto con Giovanni Malagò, inizialmente sostenuto anche dall’Assoallenatori.

Il presidente dell’AIAC individua nella gestione delle decisioni federali una delle principali ragioni del cambiamento di posizione.

«Molte volte è andato avanti per conto suo, ha preso decisioni senza interpellare nessuno. La scelta di Mancini ad esempio mi garbava, però l’ho dovuta leggere sui giornali».

Ulivieri chiarisce quindi che la critica non riguarda necessariamente il merito delle decisioni, ma il metodo utilizzato.

Il tema della nomina del commissario tecnico Roberto Mancini diventa così un esempio delle difficoltà nei rapporti tra il commissario federale e le componenti che inizialmente lo avevano sostenuto.

Nazionale, Ulivieri: «Le vittorie non devono influenzare la vita della FIGC»

Nel colloquio con Giorgio Marota, il presidente degli allenatori affronta anche il rapporto tra i risultati della Nazionale e la gestione della federazione.

«Però attenzione, lo dicevo con Gravina e lo ripeto oggi: i risultati della Nazionale non possono influenzare la vita della federazione».

Ulivieri approfondisce il concetto:

«Non si manda via un presidente se la squadra va male e al tempo stesso non bisogna dire che fa un buon lavoro solo perché arrivano le vittorie».

Una posizione che separa il rendimento sportivo degli azzurri dalla valutazione dell’operato dei vertici federali.

Il presidente dell’AIAC commenta anche le parole di Mancini, che aveva criticato la scelta politica delle associazioni.

«Poteva evitare. Ai tecnici dico sempre “non fate come facevo io”. Ero il più squalificato d’Europa».

Ulivieri e Galliani, il retroscena: «Lo saluto col pugno chiuso»

L’intervista offre anche un passaggio ironico sulle differenze politiche tra Ulivieri e Galliani.

Il presidente dell’AIAC, storicamente legato alla sinistra, racconta il proprio incontro con il candidato alla presidenza FIGC, senatore di Forza Italia.

«Sono stato anche in Fininvest a incontrare Galliani e mentre andavo mi dicevo “come sono finito!”».

Ulivieri aggiunge:

«Io lo saluto col pugno chiuso. E anche lui, pure se dice che deve stare un po’ basso perché da lassù lo vede Berlusconi. Dice che è un vecchio socialista, gli credo».

Sulla possibilità che la politica voglia aumentare la propria influenza sul calcio, Ulivieri invita invece alla prudenza.

«Non penso, però va tenuta alta la guardia. A Gravina dicevo sempre che ci sono momenti in cui si deve mangiare la merda».

AIAC, Ulivieri risponde alle accuse sulla gestione

Un’altra parte dell’intervista pubblicata dal Corriere dello Sport riguarda le contestazioni rivolte all’Associazione Italiana Allenatori.

Ulivieri respinge innanzitutto le critiche di chi lo accusa di essere troppo legato alla presidenza, incarico che ricopre da vent’anni.

«E io rispondo che se uno è bischero, è bischero pure a 40 anni. Ho voluto la regola che oltre il terzo mandato ci vuole il 75% per essere eletti e ho vinto con l’85,5%».

Il presidente affronta poi il caso di Lozzi, ex segretario dell’AIAC Lazio, che ha portato l’associazione in tribunale dopo il commissariamento della struttura regionale.

Secondo quanto ricostruito nell’intervista, una sentenza di primo grado ha contestato la composizione dell’organo che aveva giudicato Lozzi, poiché due componenti non risultavano tesserati.

Ulivieri respinge l’accusa di voler reprimere il dissenso interno.

«Mai fatto, e poi non mi risultava che il Lazio fosse contro di me. Per statuto, quando i conti e i bilanci non tornano bisogna commissariare. Quel bilancio non l’hanno approvato neppure loro».

Il presidente dell’AIAC precisa inoltre che l’associazione ha presentato appello contro la sentenza del tribunale civile di Firenze e si è rivolta anche alla giustizia penale.

«Altro che repressione del dissenso».

Fondo di fine carriera, Ulivieri: «Accuse che si reggono su cosa?»

Particolarmente delicato il passaggio relativo al fondo di fine carriera degli allenatori.

Nell’intervista vengono sollevati interrogativi sulla trasparenza della gestione, sulle comunicazioni agli iscritti e sui criteri utilizzati per determinare le somme spettanti.

Il giornalista cita un debito del fondo verso gli iscritti pari a 185,6 milioni di euro e rendimenti degli investimenti per 3,2 milioni, dei quali circa la metà destinata alla copertura dei costi.

Si tratta di questioni e contestazioni poste nell’intervista, non di irregolarità accertate.

Ulivieri risponde respingendo le accuse:

«Sono accuse che si reggono su cosa? Ho letto che non dovremmo dormire la notte. Vi garantisco che faccio dei gran bei sogni».

Ulivieri tra impegno sociale e calcio: «Continuo a combattere»

A 85 anni, Ulivieri continua a essere impegnato anche sul campo.

Il presidente dell’AIAC racconta di allenare i ragazzi con disabilità intellettivo-relazionale del Corazzano e di partecipare a iniziative di calcio camminato rivolte agli anziani.

Nel corso dell’intervista parla anche del proprio impegno sociale e politico.

«Ma continuo a combattere. All’Uefa abbiamo chiesto noi di estromettere Israele, in Libano andiamo a fare i corsi nei campi profughi, a Cuba a vedere la miseria che ha creato l’America».

Un impegno che accompagna la sua lunga esperienza nel calcio, iniziata nelle categorie inferiori e proseguita su numerose panchine italiane, tra cui quelle di Bologna e Napoli.

Il ricordo della malattia e il futuro: «Mi incatenerei per i giovani»

Nella parte conclusiva del colloquio con Giorgio Marota per il Corriere dello Sport, Ulivieri torna anche sul grave problema intestinale che, alla fine del 2023, lo costrinse a trascorrere quattro mesi in ospedale.

Alla domanda sulle proprie condizioni di salute, risponde:

«La morte mi ha marcato stretto, ma non ho ancora avuto la fortuna di trovare la fede».

Non manca un riferimento al Bologna, club al quale è profondamente legato.

Ulivieri conferma il desiderio di essere sepolto con la tuta rossoblù, accompagnata da un fischietto e da un fazzoletto rosso, pur dichiarandosi tifoso della Fiorentina.

Infine, alla domanda su quale battaglia sarebbe disposto a condurre oggi, ricordando quando si incatenò davanti alla FIGC per difendere l’obbligatorietà del patentino tra i dilettanti, il presidente dell’AIAC risponde:

«Per i giovani e per le loro lotte, perché gli abbiamo lasciato un mondo che fa schifo».

Una conclusione che riassume il carattere combattivo di Ulivieri, ancora protagonista del dibattito sul futuro del calcio italiano e sulle scelte che accompagneranno la prossima elezione del presidente federale.