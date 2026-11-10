Coppa Italia, svolta storica: la Serie A approva il bando TV. Fino a 32 squadre di Serie C nel nuovo format

La Coppa Italia si prepara a cambiare volto, con un possibile allargamento della competizione sul modello della FA Cup inglese. L’assemblea della Lega Serie A, riunita a Torino in occasione del Social Football Summit, ha approvato all’unanimità il nuovo bando per i diritti televisivi relativi al triennio 2027-2030.

La novità più importante riguarda la possibilità di ampliare sensibilmente la partecipazione delle squadre di Serie C, passando dalle attuali quattro formazioni a ben 32 club.





A riportare la notizia è Tuttomercatoweb, attraverso un articolo firmato dal giornalista Ivan Cardia, che ricostruisce i contenuti della decisione assunta dall’assemblea dei club della massima serie.

Coppa Italia, via libera unanime al bando per i diritti TV

Secondo quanto riferito da Ivan Cardia su Tuttomercatoweb, l’assemblea della Lega Serie A ha approvato senza voti contrari il bando per l’assegnazione dei diritti televisivi della Coppa Italia dal 2027 al 2030.

Attualmente la competizione viene trasmessa da Mediaset, ma il nuovo ciclo di diritti potrebbe accompagnarsi a una trasformazione della struttura del torneo.

Il documento approvato prevede infatti due possibili formule: il mantenimento dell’attuale sistema oppure l’introduzione di un format più ampio, ispirato alle coppe nazionali inglesi.

È importante sottolineare che l’approvazione del bando televisivo non equivale ancora all’adozione definitiva del nuovo format.

Da 44 a 72 squadre: la possibile rivoluzione

L’attuale Coppa Italia coinvolge complessivamente 44 società, così suddivise:

20 squadre di Serie A;

20 squadre di Serie B;

4 squadre di Serie C.

La nuova formula allo studio consentirebbe invece la partecipazione di 72 club, grazie all’ingresso di 32 formazioni della terza serie.

Come evidenziato da Tuttomercatoweb nell’approfondimento di Ivan Cardia, le squadre di Serie C prenderebbero parte alla competizione fin dal primo turno eliminatorio.

L’obiettivo sarebbe quello di rendere la Coppa Italia più inclusiva, aumentando il coinvolgimento delle società delle categorie inferiori e offrendo maggiore spazio a sfide tra club di livelli differenti.

Una trasformazione che potrebbe avvicinare il torneo italiano al modello della FA Cup, caratterizzato da una partecipazione più ampia rispetto all’attuale competizione nazionale.

Squadre Under 23 e partite in casa delle piccole: i nodi da sciogliere

Restano tuttavia diversi aspetti ancora da definire.

Uno riguarda l’eventuale assegnazione di wild card alle formazioni Under 23 dei club professionistici, tema sul quale non è stata ancora raggiunta una decisione definitiva.

Un altro punto riguarda la possibilità di disputare le partite sul campo della squadra meno blasonata, come avviene nella FA Cup inglese.

Una soluzione che potrebbe valorizzare le realtà calcistiche più piccole, ma che richiederebbe ulteriori valutazioni organizzative.

Ivan Cardia, su Tuttomercatoweb, sottolinea come entrambe le questioni siano ancora aperte e non facciano parte delle decisioni definitive assunte dall’assemblea.

Il futuro della Coppa Italia dipenderà dalle televisioni e dalla FIGC

Il passaggio successivo riguarderà le offerte degli operatori televisivi interessati ad acquistare i diritti della competizione per il triennio 2027-2030.

La scelta tra il format attuale e quello allargato dipenderà anche dalle proposte economiche presentate dalle emittenti.

Sarà inoltre necessario il coinvolgimento degli organi federali competenti, attraverso il Consiglio Federale oppure il commissario attualmente in carica.

Come ricostruito da Tuttomercatoweb nell’articolo firmato da Ivan Cardia, saranno dunque il mercato dei diritti televisivi e le successive valutazioni federali a determinare quale formula verrà effettivamente adottata.

Per il momento, la certezza è rappresentata dal via libera unanime al bando. La Coppa Italia del futuro potrebbe aprire le porte a molte più squadre di Serie C, ma la rivoluzione resta ancora subordinata alle prossime decisioni.