Italia, Zaniolo lascia il ritiro della Nazionale

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Zaniolo

Zaniolo fonte LaPresse - Ilovepalermocalcio.com

Nicolò Zaniolo lascia il ritiro della Nazionale italiana. L’attaccante dell’Udinese ha abbandonato Coverciano per motivi personali e non sarà a disposizione del commissario tecnico Roberto Mancini per i prossimi due impegni di Nations League contro Francia e Belgio.

La notizia arriva a pochi giorni dalla sfida contro i francesi, in programma giovedì 12 novembre a Milano, e rappresenta un’assenza per il reparto offensivo azzurro.


Zaniolo lascia Coverciano: i motivi della decisione

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Zaniolo ha lasciato il ritiro della Nazionale per ragioni personali.

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato il calciatore a interrompere anticipatamente la propria esperienza a Coverciano.

Non è ancora chiaro, inoltre, se il commissario tecnico Roberto Mancini deciderà di convocare un sostituto per completare il gruppo in vista delle prossime partite.

Italia, Zaniolo salterà Francia e Belgio

L’assenza dell’attaccante riguarda entrambe le sfide in programma durante questa sosta per le nazionali.

Gli azzurri affronteranno la Francia giovedì 12 novembre a Milano, prima di volare a Bruxelles per la partita contro il Belgio, fissata per domenica 15 novembre.

Due appuntamenti importanti per il cammino dell’Italia nella Nations League, con la squadra di Mancini impegnata nella corsa alla qualificazione ai quarti di finale.

Il ritorno in azzurro si interrompe dopo due anni

La convocazione rappresentava un momento significativo per Zaniolo, tornato nel giro della Nazionale maggiore dopo due anni di assenza.

L’attaccante dell’Udinese aveva ricevuto una nuova opportunità da Mancini, ma dovrà rinunciare a entrambe le partite di novembre.

Il forfait arriva inoltre in una fase complicata per il club friulano, alle prese con risultati poco soddisfacenti in campionato.

Resta ora da capire se lo staff azzurro interverrà con una nuova convocazione oppure proseguirà il raduno con gli attaccanti già presenti a Coverciano.

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