Palermo, Vavassori in dubbio con l’Italia Under 21. Baldini: «Dobbiamo dare continuità al lavoro»

La Nazionale italiana Under 21 si è ritrovata al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia per preparare le prossime due amichevoli internazionali contro Francia e Belgio. Il commissario tecnico Silvio Baldini ha presentato gli impegni degli Azzurrini, soffermandosi sulla crescita del gruppo e sulle convocazioni di alcuni giovani nella Nazionale maggiore.

Tra le situazioni da monitorare c’è quella di Dominic Vavassori, attaccante del Palermo, alle prese con un quadro influenzale che ha spinto lo staff azzurro a mantenerlo sotto osservazione.





Palermo, Vavassori sotto osservazione per un problema influenzale

Come comunicato dalla FIGC, le condizioni di Dominic Vavassori sono attualmente oggetto di valutazione a causa di un quadro influenzale.

Il calciatore rosanero figura nell’elenco dei convocati dell’Under 21, ma la sua situazione viene monitorata in vista delle prossime partite.

In via preventiva, Baldini aveva già chiamato Simone D’Uffizi dell’Ascoli, alla prima convocazione assoluta con la maglia azzurra. Al gruppo si è aggiunto anche Mattia Mannini del Benevento.

L’Italia Under 21 affronterà la Francia venerdì 13 novembre alle ore 18.30 a Laval, con diretta televisiva su Rai 2. Il secondo appuntamento è fissato per lunedì 16 novembre contro il Belgio, allo stadio Armando Picchi di Livorno.

Baldini: «Le amichevoli in Nazionale non esistono»

Nel corso della conferenza stampa a Tirrenia, Silvio Baldini ha evidenziato l’importanza dei prossimi impegni internazionali, nonostante si tratti di incontri amichevoli.

«Il gruppo, all’incirca, è sempre lo stesso e la maggior parte di questi ragazzi sono stati già con noi in Under 21. Ci approcciamo a queste due partite sapendo che le amichevoli in Nazionale non esistono: quando si gioca con la maglia azzurra si portano dietro onore, orgoglio, la nostra patria, la nostra cultura, le nostre radici».

Il tecnico ha poi sottolineato la fiducia nei confronti della squadra.

«Sono convintissimo che i ragazzi faranno bene, c’è grande euforia e voglia di stare insieme: questo spirito già la dice lunga su questo gruppo che considero fortissimo».

«Felice delle chiamate di Mancini in Nazionale maggiore»

Baldini ha espresso soddisfazione anche per le convocazioni di alcuni calciatori dell’Under 21 da parte del commissario tecnico della Nazionale maggiore, Roberto Mancini.

«Sono felicissimo dei ragazzi chiamati. Negli ultimi anni fra Under 21 e Nazionale Maggiore c’era uno scalino alto, che siamo riusciti a livellare».

Il tecnico ha evidenziato come il percorso intrapreso stia permettendo ai giovani di avvicinarsi sempre di più al livello della prima squadra azzurra.

«Ora abbiamo una squadra A e una squadra B ed entrambe sono competitive, tanto che il Ct può prendere chiunque da noi, in qualunque momento, trovando ragazzi già pronti».

«I giovani sono una risorsa per il calcio italiano»

L’allenatore ha poi ribadito la necessità di proseguire il percorso di crescita senza perdere la continuità mostrata finora.

«Credo che questa squadra abbia raggiunto già un ottimo livello. Dobbiamo mantenere nel tempo questa capacità di fare queste prestazioni: possiamo sempre migliorare dando continuità e costanza al lavoro. Sembra facile a dirsi, ma a farsi lo è meno».

Baldini ha rivendicato l’importanza di offrire opportunità ai talenti emergenti.

«Ho avuto la fortuna di essere al posto giusto al momento giusto e di dire cose che si sono avverate: i giovani ci sono e ci vuole coraggio nel lanciarli».

Poi ha aggiunto:

«Mi sento gratificato ad aver contribuito nel far capire che i giovani non sono un problema ma una risorsa».

Un concetto rafforzato dalla convinzione che le nuove generazioni rappresentino il futuro del movimento calcistico nazionale.

«I giovani sono la linfa vitale del nostro calcio».

Under 21, gli appuntamenti contro Francia e Belgio

La Nazionale Under 21 ha già conquistato l’accesso alla fase finale dell’Europeo e attende il sorteggio del 26 novembre a Belgrado per conoscere le proprie avversarie.

Le prossime due amichevoli rappresenteranno un’opportunità per consolidare i meccanismi di gioco e valutare ulteriormente i calciatori convocati.

Intanto, nella prima giornata del raduno, gli Azzurrini hanno incontrato la Nazionale Amputati, in partenza per il Mondiale in Messico. Baldini e Giancarlo Antognoni hanno rivolto un augurio alla squadra prima dell’impegno internazionale.

Per il Palermo, l’attenzione resta concentrata soprattutto sulle condizioni di Dominic Vavassori, in attesa di capire se potrà prendere parte agli appuntamenti con Francia e Belgio.