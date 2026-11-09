Serie B, la Lega protagonista al Social Football Summit: due giorni di incontri a Torino

La Lega Nazionale Professionisti Serie B sarà protagonista del Social Football Summit 2026, uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla football industry. La manifestazione, in programma martedì 10 e mercoledì 11 novembre allo Juventus Stadium di Torino, vedrà la partecipazione dei club della Serie BKT a una serie di incontri istituzionali, commerciali e formativi.

Un’occasione di confronto sulle prospettive di sviluppo del calcio italiano, con particolare attenzione alla sostenibilità economica, al rapporto con i territori e alle opportunità di crescita per le società.





Bedin: «La Serie B al centro del dibattito nazionale»

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, che ha evidenziato il valore strategico della partecipazione alla manifestazione torinese.

«La partecipazione della Lega Serie B al SFS26 conferma la volontà di posizionarsi al centro del dibattito nazionale sull’evoluzione del sistema calcistico, confrontandosi con le tendenze in termini di management, sostenibilità e networking aziendale».

La presenza della LNPB rappresenta dunque un’opportunità per approfondire le trasformazioni del settore e rafforzare il dialogo tra società sportive, istituzioni e imprese.

Martedì 10 novembre: Assemblea dei club e due panel

Il programma prenderà il via martedì mattina, alle ore 11, con l’Assemblea dei club della Serie B.

Nel pomeriggio sono previsti due appuntamenti aperti ai partecipanti del Summit, entrambi nella Sala Legends Nord.

Alle ore 15 si svolgerà il panel “La sfida del calcio tra spettacolo e sostenibilità”, organizzato da LEAP Sports Academy. L’incontro sarà dedicato alla transizione ecologica e all’impatto sociale dello sport professionistico.

Alle 16.15 sarà invece la volta di “Serie BKT: Valori che creano valore – I territori e le opportunità per i Partner”.

Il confronto approfondirà il rapporto tra le società del campionato cadetto e il tessuto imprenditoriale locale e nazionale, con la partecipazione dei partner ufficiali della Serie BKT.

Mercoledì 11 novembre: focus sul futuro della Serie B

La seconda giornata si aprirà alle ore 10, nella Sala Stampa, con il panel “LNPB: evoluzione, status quo e scenari di sviluppo”, organizzato in collaborazione con Football Benchmark.

L’appuntamento sarà dedicato all’analisi dei dati di sviluppo del campionato, agli aspetti socioeconomici e alle prospettive strategiche delle venti società partecipanti alla Serie BKT.

L’obiettivo è individuare le opportunità di crescita del sistema, valutando le sfide economiche e organizzative che attendono il calcio professionistico.

Formazione per Team Manager e responsabili marketing

Il Social Football Summit sarà anche un’occasione di aggiornamento professionale per le figure che operano all’interno dei club.

Durante la due giorni sono previsti workshop specifici dedicati alla formazione dei Team Manager, con attività programmate nella mattinata.

Nel pomeriggio, invece, la Sala Legends Sud ospiterà gli incontri riservati ai responsabili Marketing e Comunicazione delle società.

Un percorso che conferma l’attenzione della Lega Serie B verso la professionalizzazione delle strutture societarie e il rafforzamento delle competenze manageriali.

Serie B, due giorni per costruire nuove opportunità

La partecipazione al Social Football Summit consentirà ai club del campionato cadetto di confrontarsi su temi sempre più centrali per il futuro del calcio: sostenibilità, valorizzazione dei territori, sviluppo commerciale e innovazione.

L’intero programma degli eventi della LNPB sarà sostenuto dall’Event Partner Cattolica Assicurazioni Agenzia Generale Firenze.

Per la Serie BKT, dunque, due giornate di appuntamenti che andranno oltre il terreno di gioco, coinvolgendo direttamente le società nella discussione sulle prospettive del calcio italiano.