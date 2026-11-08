Serie B: pari tra Vicenza e Cremonese dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
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Termina in parità la prima frazione di gioco del match tra Vicenza e Crem0nese, valido per l’11a giornata del campionato di Serie BKT 2026/27. Un primo tempo equilibrato, che si è acceso nel finale con un gol per parte.

Inizia la gara e arriva subito un occasione da gol per i biancorossi, con un tiro incrociato all’interno dell’area di Merkaj che impegna Fulignati. Al 22′ risponde la formazione ospite: respinta corta della difesa del Vicenza, sulla sfera arriva Thorsby che da posizione favorevole non inquadra lo specchio della porta.


Al 40′ arriva la rete che sblocca l’incontro in favore della Cremonese: Bonazzoli in area anticipa Brighenti e poi supera Gagno con un morbido tocco di sinistro. Il vantaggio ospite dura però poco, con i biancorossi che riportano subito il risultato in parità grazie al gol di Merkaj.

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