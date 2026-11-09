Corriere dello Sport: “Catanzaro, crisi senza fine: ultimo posto e appena 6 punti. Alla ripresa arriva il Palermo”

Il Catanzaro continua ad attraversare un momento particolarmente complicato. Dopo undici giornate di Serie B, la formazione giallorossa occupa l’ultimo posto in classifica con appena sei punti e non è ancora riuscita a invertire la rotta nemmeno dopo il cambio di allenatore. Alla ripresa del campionato, dopo la sosta per le nazionali, i calabresi dovranno affrontare il Palermo di Filippo Inzaghi, capolista imbattuta.

Come racconta Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, la situazione del Catanzaro è diventata sempre più delicata, con una squadra che continua a perdere punti soprattutto nei finali di partita e sulle situazioni da calcio piazzato.





Catanzaro ultimo, il cambio in panchina non basta

Il Corriere dello Sport, nell’articolo firmato da Carlo Talarico, analizza il difficile avvio di stagione della formazione calabrese.

Sei punti in undici giornate rappresentano un bilancio pesante per una società che, soltanto pochi mesi fa, aveva vissuto l’entusiasmo della fase finale dei playoff, conclusasi a Monza lo scorso 29 maggio.

Da allora lo scenario è cambiato radicalmente.

Il cambio di guida tecnica, avvenuto due settimane fa, non ha ancora prodotto la svolta sperata. Nelle prime tre partite della nuova gestione sono arrivati due pareggi e una sconfitta, con problemi difensivi che continuano a ripresentarsi.

La squadra fatica a reagire alle difficoltà e la classifica alimenta inevitabilmente le preoccupazioni dell’ambiente.

La stagione è ancora lunga e nessuna formazione può considerarsi retrocessa all’inizio di novembre, ma serviranno interventi concreti da parte dello staff tecnico e della dirigenza per invertire la tendenza.

Cesena-Catanzaro, un’altra sconfitta su calcio piazzato

L’ultima delusione è arrivata nella trasferta di Cesena, dove il Catanzaro ha incassato una sconfitta al termine di una partita equilibrata e con poche occasioni.

La sfida metteva di fronte due delle difese più battute del campionato. Il Cesena, che fino a quel momento non era ancora riuscito a mantenere la porta inviolata, ha conquistato l’intera posta in palio approfittando di un’altra disattenzione della retroguardia giallorossa.

Come evidenzia Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, il Catanzaro aveva già subito sette reti sugli sviluppi di calci d’angolo. A queste si è aggiunto il gol incassato di testa sugli sviluppi di una punizione.

Un problema ricorrente, quello delle palle inattive, che continua a incidere pesantemente sui risultati.

Anche a Cesena, infatti, il Catanzaro sembrava poter portare a casa almeno un punto, prima di essere nuovamente punito nel finale.

Mignani: «Non raccogliamo quanto produciamo»

Nonostante la situazione di classifica, Michele Mignani continua a credere nelle possibilità di recupero della propria squadra.

Il tecnico ha espresso amarezza per il risultato maturato a Cesena, ma ha sottolineato anche gli aspetti positivi della prestazione.

«I calciatori hanno provato a mettere in pratica quanto avevo chiesto. In questo momento, però, non stiamo raccogliendo quanto produciamo sul campo».

Mignani ha quindi invitato il gruppo a non perdere fiducia nel lavoro quotidiano.

«Anche nella gara precedente avevamo dato segnali positivi e a Cesena avremmo potuto ottenere di più. Dobbiamo ripartire proprio da queste prestazioni, continuando a lavorare con fiducia. La classifica può ancora migliorare e non dobbiamo lasciarci condizionare dai risultati».

Mignani: «Avremmo meritato un risultato diverso»

L’allenatore giallorosso ha analizzato anche l’andamento della partita contro il Cesena, evidenziando la crescita mostrata dalla squadra nella seconda frazione.

«Nella prima frazione abbiamo lasciato pochi spazi, provando a colpire in contropiede. Dopo l’intervallo siamo cresciuti, riuscendo a gestire maggiormente il gioco e a spostare il baricentro in avanti».

Il rammarico riguarda soprattutto il risultato finale, arrivato dopo una prestazione che, secondo il tecnico, avrebbe meritato un esito differente.

«Avrei considerato positivo anche un pareggio, per questo perdere lascia tanta amarezza, ma per quanto visto in campo ritengo che i ragazzi avrebbero meritato un risultato diverso».

Come emerge dall’analisi del Corriere dello Sport firmata da Carlo Talarico, la fiducia di Mignani dovrà adesso tradursi in risultati concreti per evitare che il distacco dalle dirette concorrenti diventi ancora più difficile da recuperare.

Alla ripresa il Catanzaro sfida il Palermo capolista

Il prossimo impegno di campionato metterà il Catanzaro di fronte a una delle avversarie più complicate da affrontare in questo momento.

Dopo la sosta per le nazionali, infatti, i giallorossi ospiteranno il Palermo di Filippo Inzaghi, primo in classifica con 27 punti e ancora imbattuto dopo undici giornate.

Una sfida che rappresenterà un banco di prova importante per la formazione di Mignani, chiamata a trovare una reazione contro la squadra che sta guidando il campionato.

Il Palermo arriverà all’appuntamento forte della propria continuità di risultati, mentre il Catanzaro cercherà di sfruttare la pausa per correggere gli errori difensivi e ritrovare fiducia.

Per i calabresi sarà fondamentale interrompere la serie negativa e iniziare a conquistare punti pesanti nella corsa alla salvezza.