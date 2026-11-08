Serie B: Cremonese, terza vittoria consecutiva. 4-1 al Vicenza al Menti. La classifica aggiornata
La Cremonese conquista la terza vittoria consecutiva e chiude l’undicesima giornata di Serie BKT con un successo per 4-1 sul campo del Vicenza. Una sconfitta pesante per i padroni di casa, sempre più in difficoltà e alla terza battuta d’arresto di fila.
Al Menti, dopo una prima fase equilibrata, sono i grigiorossi a sbloccare il risultato al 39’ con Bonazzoli, servito da Barbieri. La reazione del Vicenza è immediata: appena due minuti più tardi, Merkaj firma il pareggio sfruttando la respinta del palo colpito da Costa.
Nella ripresa la Cremonese riparte con maggiore determinazione e al 51’ trova il nuovo vantaggio grazie a Pezzella, autore di una splendida conclusione dalla distanza. Al 78’ Bonazzoli trasforma un calcio di rigore, mentre nel recupero Stuckler, lanciato da Thorsby, firma il definitivo 4-1.
La squadra di Pecchia festeggia così un altro importante successo, dando continuità ai risultati e allontanandosi dalle zone calde della classifica. Notte fonda, invece, per il Vicenza, che resta in zona retrocessione e dovrà reagire per invertire la rotta.
LA CLASSIFICA
Palermo – 27
Modena – 23
Ascoli – 20
Mantova – 19
Avellino – 16
Benevento – 16
Verona – 16
Pisa – 16
Cremonese – 15
Padova – 15
Cesena – 15
Südtirol – 15
Juve Stabia – 12
Arezzo – 11
Sampdoria – 11
Entella – 10
Carrarese – 10
L.R. Vicenza – 9
Empoli – 9
Catanzaro – 6