Serie B: Cremonese, terza vittoria consecutiva. 4-1 al Vicenza al Menti. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
Screenshot_2026-11-08-21-50-26-289_com.facebook.katana-edit

La Cremonese conquista la terza vittoria consecutiva e chiude l’undicesima giornata di Serie BKT con un successo per 4-1 sul campo del Vicenza. Una sconfitta pesante per i padroni di casa, sempre più in difficoltà e alla terza battuta d’arresto di fila.

Al Menti, dopo una prima fase equilibrata, sono i grigiorossi a sbloccare il risultato al 39’ con Bonazzoli, servito da Barbieri. La reazione del Vicenza è immediata: appena due minuti più tardi, Merkaj firma il pareggio sfruttando la respinta del palo colpito da Costa.


Nella ripresa la Cremonese riparte con maggiore determinazione e al 51’ trova il nuovo vantaggio grazie a Pezzella, autore di una splendida conclusione dalla distanza. Al 78’ Bonazzoli trasforma un calcio di rigore, mentre nel recupero Stuckler, lanciato da Thorsby, firma il definitivo 4-1.

La squadra di Pecchia festeggia così un altro importante successo, dando continuità ai risultati e allontanandosi dalle zone calde della classifica. Notte fonda, invece, per il Vicenza, che resta in zona retrocessione e dovrà reagire per invertire la rotta.

 

LA CLASSIFICA

Palermo – 27

Modena – 23

Ascoli – 20

Mantova – 19

Avellino – 16

Benevento – 16

Verona – 16

Pisa – 16

Cremonese – 15

Padova – 15

Cesena – 15

Südtirol – 15

Juve Stabia – 12

Arezzo – 11

Sampdoria – 11

Entella – 10

Carrarese – 10

L.R. Vicenza – 9

Empoli – 9

Catanzaro – 6

Altre notizie

luca-d-angelo-1003072

Carrarese-Sampdoria 0-1, D’Angelo: «Abbiamo fatto la partita che dovevamo. Nella ripresa ci siamo difesi bene»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
Screenshot 2026-11-08 201612

Serie B: pari tra Vicenza e Cremonese dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
Screenshot 2026-11-08 200509

Virtus Entella-Modena 0-2: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
Screenshot 2026-11-08 183326

Serie B: Tutino regala i 3 punti alla Sampdoria: Carrarese battuta 1-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
galloppa

Modena, Galloppa dopo la vittoria sull’Entella: «Tre punti importanti, siamo un gruppo unito»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
897307736_1678280910326168_6171745811228999527_n

Serie B, 11ª giornata: Sampdoria avanti a Carrara, Palermo sempre a +4 sul Modena. La classifica LIVE

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
Screenshot 2026-11-08 164045

Serie B, 11ª giornata: il Modena batte l’Entella e si porta a -4 dal Palermo. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
897302041_29495222103499359_2228817541875475508_n

Serie B, primi tempi 11ª giornata: Modena avanti 2-0 a Chiavari, Palermo a +4. Risultato e classifica LIVE

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
inzaghi conferenza stampa (10)

Il Resto del Carlino: “Ascoli-Palermo, fischi per Inzaghi al Del Duca: ecco perché i tifosi non hanno dimenticato”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
fa23556f-2b3f-4836-bf1d-45996fd1e20c

Il Resto del Carlino: “L’Ascoli spaventa anche il Palermo: ora le grandi della Serie B temono il Picchio”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Palermo davanti a tutti, le altre rallentano

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
Screenshot 2026-11-08 065858

Benevento-Avellino 1-1: Siatounis illude la Strega, Cheddira risponde. Gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026

Ultimissime

Screenshot_2026-11-08-21-50-26-289_com.facebook.katana-edit

Serie B: Cremonese, terza vittoria consecutiva. 4-1 al Vicenza al Menti. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
luca-d-angelo-1003072

Carrarese-Sampdoria 0-1, D’Angelo: «Abbiamo fatto la partita che dovevamo. Nella ripresa ci siamo difesi bene»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
Screenshot 2026-11-08 201612

Serie B: pari tra Vicenza e Cremonese dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
Screenshot 2026-11-08 200509

Virtus Entella-Modena 0-2: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
Screenshot 2026-11-08 195457

Serie A: l’Inter batte 2-0 il Como e accorcia sul primo posto. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026