Corriere dello Sport: “Palermo, Ranocchia è sempre più indispensabile: 100 presenze e gol decisivi per la Serie A”

Filippo Ranocchia si conferma uno degli uomini chiave del Palermo di Filippo Inzaghi. Il centrocampista rosanero ha appena raggiunto il traguardo delle 100 presenze con la maglia del club siciliano, celebrandolo con una rete pesantissima sul campo dell’Ascoli. Un gol che ha permesso alla capolista di mantenere l’imbattibilità e che rappresenta un’ulteriore conferma della crescita del numero 10.

Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Ranocchia è stato uno dei primi investimenti importanti del City Football Group, un calciatore sul quale la società ha deciso di puntare con convinzione per costruire il progetto di ritorno in Serie A.





Palermo, Ranocchia e quei 3 milioni investiti nel gennaio 2024

Il Corriere dello Sport, nell’approfondimento firmato da Paolo Vannini, ripercorre le tappe dell’avventura rosanero del centrocampista.

Ranocchia arrivò a Palermo nel gennaio 2024, quando non aveva ancora compiuto 23 anni. Il club investì 3 milioni di euro più bonus per acquistarlo dalla Juventus, società che non gli aveva mai concesso piena fiducia.

L’impatto fu immediato. Nella squadra allenata da Eugenio Corini, impegnata nella lotta per le prime posizioni della classifica, il centrocampista realizzò quattro gol consecutivi, mostrando fin da subito le proprie qualità tecniche e offensive.

La sua prima stagione venne però condizionata da un infortunio rimediato a Lecco, che lo costrinse a fermarsi in una fase delicata del campionato.

Un’assenza che pesò sul rendimento del Palermo nel finale di stagione, concluso con l’eliminazione ai playoff.

Nonostante i cambiamenti tecnici e le numerose modifiche alla rosa degli anni successivi, Ranocchia non è mai stato messo in discussione nei programmi della società.

Inzaghi gli consegna le chiavi del centrocampo

Con l’arrivo di Filippo Inzaghi sulla panchina rosanero, Ranocchia ha assunto un ruolo sempre più centrale.

Il tecnico ha individuato immediatamente nel numero 10 un riferimento fondamentale per il proprio centrocampo, valorizzandone le caratteristiche di calciatore completo.

Secondo l’analisi di Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Ranocchia non interpreta il ruolo di regista in maniera tradizionale, ma rappresenta il prototipo del centrocampista moderno, capace di svolgere numerose funzioni.

Può abbassarsi per ricevere il pallone e avviare la manovra, aiutare la difesa nelle situazioni di difficoltà, recuperare palloni e partecipare ai contrasti.

A queste caratteristiche aggiunge la capacità di cambiare gioco e di effettuare lanci precisi anche a lunga distanza.

Un centrocampista totale, dunque, in grado di adattarsi alle esigenze tattiche della squadra e di incidere sia nella costruzione sia nella fase offensiva.

Ascoli-Palermo, la mossa decisiva di Inzaghi

Nell’attuale stagione, la maggiore concorrenza in mezzo al campo ha ampliato le possibilità di scelta di Inzaghi.

Contro l’Ascoli, per la prima volta in campionato, Ranocchia è partito dalla panchina. Una situazione durata soltanto un tempo, perché l’allenatore ha deciso di inserirlo subito dopo l’intervallo per modificare l’andamento della partita.

Con il suo ingresso, il Palermo è passato a un inedito 4-3-2-1, con Hernani avanzato al posto di Vavassori.

La squadra ha guadagnato maggiore qualità, personalità e capacità di gestione del pallone, riuscendo a mettere in difficoltà i padroni di casa.

Al 55′ è arrivato il pareggio, proprio grazie a un inserimento del numero 10, bravo a sfruttare il suggerimento di Cassandro e a battere Vitale con una conclusione precisa.

«È stato un colpo d’istinto. Ho visto la palla che arrivava e il difensore pronto a chiudere e ho cercato di anticipare la giocata», ha spiegato Ranocchia al termine dell’incontro.

Ranocchia, terzo centrocampista per gol nell’anno solare

La capacità di trovare la porta rappresenta un’ulteriore qualità che ha arricchito il bagaglio tecnico del centrocampista.

Come sottolinea il Corriere dello Sport nell’articolo di Paolo Vannini, quella realizzata ad Ascoli è stata la seconda rete stagionale di Ranocchia, dopo le sei messe a segno nel precedente campionato.

Nell’anno solare, il rosanero occupa il terzo posto tra i centrocampisti per numero di gol realizzati.

Un rendimento che conferma la sua importanza nello scacchiere di Inzaghi e la capacità di incidere anche negli ultimi metri.

A 25 anni, Ranocchia sta mostrando una maturità sempre maggiore, non soltanto nelle prestazioni ma anche nell’atteggiamento e nelle dichiarazioni.

«Non ci accontentiamo del pareggio»: la mentalità di Ranocchia

Un episodio della sfida del Del Duca racconta bene lo spirito del centrocampista.

Dopo aver segnato il gol dell’1-1, Ranocchia non si è fermato a festeggiare, ma ha immediatamente recuperato il pallone per riportarlo a centrocampo e riprendere il gioco.

Un gesto che testimonia la volontà di cercare sempre la vittoria, anche in una trasferta particolarmente complicata.

«Per mentalità non ci accontentiamo del pareggio, anche se così continua la nostra striscia di imbattibilità. Con una grande reazione, abbiamo dominato i primi 25 minuti del secondo tempo e forse potevamo tentare qualcosa di più. Ma siamo soddisfatti comunque».

Parole che rispecchiano la filosofia trasmessa da Inzaghi a tutta la squadra.

Per Ranocchia, come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’obiettivo è rimasto lo stesso fin dal suo arrivo in Sicilia: conquistare la promozione in Serie A con il Palermo e dimostrare il proprio valore nel panorama calcistico italiano.

Dopo 100 presenze in rosanero, il numero 10 è diventato uno dei simboli del progetto sportivo del club, sempre più determinato a raggiungere il traguardo della massima serie.