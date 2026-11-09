Giornale di Sicilia: “Palermo, rimontare è diventata un’arte: 12 punti recuperati e nessuna sconfitta”

Undici partite disputate, sei volte in svantaggio e nessuna sconfitta. Il Palermo di Filippo Inzaghi continua a sorprendere per la capacità di reagire alle difficoltà, una caratteristica che sta contribuendo in maniera determinante al primato solitario in Serie B. I rosanero guidano la classifica con 27 punti, quattro di vantaggio sul Modena e sette sulla terza posizione, confermandosi una delle squadre più solide dal punto di vista mentale.

Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il Palermo è l’unica formazione del campionato cadetto a non aver mai perso una partita dopo essere passata in svantaggio. Un dato che racconta meglio di qualsiasi altro la trasformazione della squadra rispetto alla passata stagione.





Palermo, sei rimonte senza sconfitte: tre vittorie e tre pareggi

Il Giornale di Sicilia, nell’approfondimento firmato da Salvatore Orifici, analizza una delle statistiche più significative di questo avvio di campionato.

Nelle prime undici giornate, il Palermo si è ritrovato per sei volte a dover inseguire gli avversari. In tutte queste occasioni, però, è riuscito a evitare la sconfitta.

Il bilancio parla di tre vittorie e tre pareggi, risultati che confermano una capacità di reazione particolarmente sviluppata.

La squadra di Inzaghi sembra riuscire a esprimere il proprio potenziale soprattutto dopo aver subito un gol, aumentando intensità e qualità della manovra per recuperare il risultato.

Una caratteristica positiva, anche se resta evidente la necessità di migliorare l’approccio alle partite per evitare di dover rincorrere così frequentemente.

Dodici punti conquistati dopo essere andati sotto

I numeri dimostrano quanto le rimonte abbiano inciso sulla classifica del Palermo.

Sono 12 i punti conquistati dai rosanero dopo essere passati in svantaggio, quasi la metà dei 27 complessivamente raccolti nelle prime undici giornate.

Le tre vittorie sono arrivate contro Padova, Empoli e Vicenza, mentre i pareggi sono stati ottenuti nelle trasferte contro Avellino, Pisa e Ascoli.

Un bottino importante, soprattutto considerando le difficoltà incontrate in alcune di queste partite.

Il Palermo ha dimostrato di saper reagire anche contro avversarie organizzate, riuscendo a trovare le soluzioni necessarie per modificare l’andamento degli incontri.

Il confronto con il Modena: più punti recuperati, ma anche due sconfitte

Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, soltanto il Modena ha conquistato più punti del Palermo partendo da una situazione di svantaggio.

I gialloblù hanno infatti raccolto 13 punti nelle sette partite in cui si sono ritrovati a inseguire.

La differenza riguarda però la capacità di evitare la sconfitta.

Il Modena ha perso due di quelle sette gare, mentre il Palermo è sempre riuscito a conquistare almeno un punto.

Un dato che rende la formazione di Inzaghi un caso unico nell’attuale campionato di Serie B e conferma l’importanza della tenuta mentale nel percorso della capolista.

Palermo, la svolta rispetto alla scorsa stagione

Il confronto con il precedente campionato rende ancora più evidente il cambiamento della squadra rosanero.

Nella passata stagione, il Palermo era andato in svantaggio in 15 occasioni, riuscendo a ribaltare completamente il risultato soltanto due volte.

I punti complessivamente conquistati dopo essere passato sotto erano stati 13.

Quest’anno, invece, dopo appena undici giornate, la squadra di Inzaghi ha già ottenuto tre vittorie in rimonta e raccolto 12 punti partendo da una situazione sfavorevole.

In pratica, i rosanero hanno quasi eguagliato il bottino dell’intera stagione precedente, pur avendo ancora 27 partite da disputare.

Una differenza che testimonia la crescita del gruppo sotto il profilo caratteriale e della gestione dei momenti difficili.

La rimonta di Ascoli conferma la forza mentale dei rosanero

L’ultimo esempio è arrivato sul campo dell’Ascoli, formazione che vanta la migliore difesa del campionato.

Dopo essere passati in svantaggio, i rosanero hanno trovato la forza di reagire nella ripresa, raggiungendo il pareggio grazie alla rete di Filippo Ranocchia.

Un’altra dimostrazione della capacità della squadra di non perdere lucidità e fiducia anche quando la partita prende una direzione sfavorevole.

Come conclude il Giornale di Sicilia nell’analisi di Salvatore Orifici, il Palermo ha compiuto un salto di qualità soprattutto nella mentalità.

Gli ostacoli continueranno a presentarsi durante il campionato, ma la formazione di Inzaghi ha dimostrato di possedere gli strumenti per superarli.

La prossima sfida sarà riuscire a mantenere questa capacità di reazione, migliorando allo stesso tempo gli approcci alle gare. Un equilibrio che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa alla promozione in Serie A.