Giornale di Sicilia: “Palermo, marcia irresistibile: vantaggio record sulla terza. Inzaghi punta agli 80 punti”

Il Palermo continua a dettare il ritmo in Serie B. Dopo undici giornate, la formazione di Filippo Inzaghi guida la classifica con 27 punti, frutto di otto vittorie e tre pareggi, e può vantare un distacco di quattro lunghezze sul Modena secondo e sette sull’Ascoli terzo. Un margine che certifica l’ottimo avvio di stagione dei rosanero e che assume anche un valore storico.

Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il vantaggio di sette punti sulla terza classificata dopo undici giornate rappresenta un primato condiviso nell’era dei tre punti a vittoria, iniziata nella stagione 1994/95. Un dato che conferma la forza della squadra di Inzaghi, pur ricordando che il cammino verso la promozione è ancora lungo.





Palermo, sette punti sulla terza: un distacco da record

Il Giornale di Sicilia, nell’approfondimento firmato da Alessandro Arena, sottolinea come il Palermo abbia costruito un vantaggio importante sulle dirette concorrenti grazie a una continuità di rendimento che finora poche altre squadre sono riuscite a mantenere.

Il distacco di sette punti dalla terza dopo undici giornate ha un solo precedente nella Serie B con i tre punti a vittoria.

Nella stagione 2005/06, infatti, il Mantova aveva raggiunto lo stesso risultato, conquistando 27 punti attraverso otto vittorie e tre pareggi, esattamente come il Palermo attuale.

Quella formazione, però, non riuscì a completare l’opera. Dopo un campionato da protagonista, il Mantova venne eliminato dal Torino nella finale dei playoff, mancando la promozione in Serie A.

Un precedente che dimostra quanto sia importante non abbassare la guardia, anche quando il vantaggio sulle inseguitrici appare consistente.

Inzaghi fissa l’obiettivo: quota 80 punti per la Serie A

Il Palermo ha ancora 27 partite davanti a sé e Filippo Inzaghi ha indicato negli 80 punti la quota da raggiungere per realizzare il sogno della promozione.

Il tecnico rosanero non ama ragionare in funzione del calendario o delle difficoltà delle singole avversarie. La sua filosofia è basata sulla continuità e sulla capacità di affrontare ogni partita con la stessa determinazione.

La squadra ha finora risposto positivamente alle richieste dell’allenatore, dimostrando di saper reagire alle difficoltà e di trovare soluzioni anche nelle giornate meno brillanti.

Un aspetto particolarmente significativo riguarda il rendimento casalingo: il Palermo ha conquistato cinque vittorie nelle prime cinque partite disputate al Barbera, trasformando il proprio stadio in un autentico punto di forza.

Le inseguitrici rallentano, soltanto il Modena tiene il passo

Secondo l’analisi di Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, alla marcia sostenuta del Palermo si contrappone un andamento meno regolare delle altre formazioni considerate protagoniste del campionato.

Le tre squadre retrocesse dalla Serie A, Pisa, Verona e Cremonese, hanno iniziato la stagione con qualche difficoltà.

Anche formazioni sorprendenti come Ascoli e Mantova non sono riuscite a trovare la necessaria continuità di vittorie, mentre squadre sulla carta attrezzate per un campionato importante, come Empoli, Sampdoria e Catanzaro, si ritrovano nelle zone basse della classifica.

L’unica formazione capace di distinguersi con maggiore regolarità è il Modena, che però continua ad alternare prestazioni positive a qualche passaggio a vuoto.

La vittoria dei gialloblù sul campo della Virtus Entella ha ridotto a quattro punti il distacco dalla vetta, senza tuttavia modificare il margine del Palermo sulle altre inseguitrici.

Il pareggio conquistato ad Ascoli ha infatti consentito ai rosanero di mantenere sette lunghezze di vantaggio sulla terza posizione, evitando che i marchigiani potessero avvicinarsi ulteriormente.

Palermo, cinque vittorie al Barbera e tante soluzioni offensive

Uno dei principali meriti della squadra di Inzaghi è la capacità di trovare alternative in fase realizzativa.

Anche quando Joel Pohjanpalo non riesce a incidere, il Palermo può contare su altri giocatori in grado di andare a segno e cambiare l’andamento delle partite.

La formazione rosanero ha inoltre sempre trovato almeno una rete nelle prime undici giornate, senza beneficiare di calci di rigore.

Numeri che confermano la qualità della produzione offensiva, nonostante una tenuta difensiva meno efficace rispetto ad alcune fasi del recente passato.

Inzaghi ha costruito una squadra capace di reagire agli svantaggi, sfruttare il fattore campo e mantenere un rendimento elevato anche nelle trasferte più complicate.

Il precedente del Benevento e il record di Inzaghi

Il vantaggio di quattro punti sulla seconda classificata non rappresenta invece un primato assoluto.

Come ricorda il Giornale di Sicilia nell’articolo di Alessandro Arena, in passato alcune squadre erano riuscite ad accumulare cinque punti di margine dopo undici giornate.

È il caso del Mantova 2005/06, del Verona 2016/17 e del Benevento 2019/20.

Le ultime due formazioni riuscirono a conquistare la promozione in Serie A, mentre il Mantova dovette arrendersi nella finale playoff.

Il riferimento al Benevento è particolarmente significativo perché sulla panchina dei sanniti sedeva proprio Filippo Inzaghi.

Nella stagione 2019/20, l’allenatore guidò il club campano a una promozione straordinaria, chiudendo il campionato con 86 punti, indicati nell’approfondimento come il miglior bottino della storia della Serie B.

Adesso Inzaghi punta a ripetere quell’impresa con il Palermo, provando magari a migliorare anche il proprio primato personale.

Palermo, la sosta per preparare la volata verso la Serie A

Il campionato è ancora nella sua fase iniziale e il vantaggio accumulato non può rappresentare una garanzia.

Il Palermo dovrà continuare a lavorare per mantenere lo stesso livello di rendimento e affrontare con la giusta mentalità tutte le avversarie, indipendentemente dalla loro posizione in classifica.

La sosta per le nazionali consentirà alla squadra di recuperare energie e preparare la ripresa del campionato.

Il messaggio che emerge dall’approfondimento di Alessandro Arena è chiaro: il Palermo ha dimostrato di avere qualcosa in più rispetto alla concorrenza, ma soltanto la continuità nelle prossime 27 giornate potrà trasformare un avvio da record nella tanto attesa promozione in Serie A.