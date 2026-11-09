Giornale di Sicilia: “Palermo, basta critiche: i campionati si vincono anche con i pareggi. Ma serve correggere gli errori”

Il Palermo è primo in classifica, imbattuto dopo undici giornate e con 27 punti conquistati. Otto vittorie e tre pareggi rappresentano un bilancio straordinario per la formazione di Filippo Inzaghi, che ha già accumulato un vantaggio di quattro punti sul Modena e sette sull’Ascoli. Eppure, nonostante questi numeri, continuano ad arrivare critiche per alcuni risultati, in particolare per i pareggi conquistati in trasferta.

È questo il tema al centro dell’analisi di Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, che invita a valutare con maggiore equilibrio il percorso della squadra rosanero, senza dimenticare le difficoltà di un campionato competitivo come la Serie B.





Palermo primo e imbattuto, ma c’è ancora chi critica

Come sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, i pareggi contro Pisa e Ascoli hanno provocato qualche malumore, quasi che il Palermo avesse l’obbligo di vincere ogni partita.

Una pretesa che, secondo il giornalista, non tiene conto della natura stessa del calcio, uno sport nel quale la superiorità tecnica ed economica non garantisce automaticamente il successo.

Le critiche sono legittime e possono essere utili quando sono costruttive, ma devono partire da un’analisi approfondita delle prestazioni e del valore degli avversari.

Il Palermo ha conquistato otto vittorie nelle prime undici giornate, mentre i tre pareggi sono arrivati su campi difficili, contro squadre capaci di mettere in difficoltà anche le formazioni più attrezzate.

Il valore delle rose e il monte ingaggi rappresentano elementi importanti, ma non possono cancellare il peso delle idee degli allenatori, dell’organizzazione tattica e della qualità delle prestazioni.

I pareggi di Avellino, Pisa e Ascoli possono valere una promozione

Nell’approfondimento del Giornale di Sicilia firmato da Luigi Butera, emerge un concetto preciso: sapersi accontentare di un pareggio, in determinate circostanze, non rappresenta una debolezza, ma un segnale di maturità.

I campionati si conquistano anche attraverso i punti ottenuti nelle giornate più complicate.

Le trasferte di Avellino, Pisa e Ascoli hanno dimostrato come il Palermo sia riuscito a reagire alle difficoltà, evitando sconfitte che avrebbero potuto compromettere il percorso in classifica.

Un cambiamento significativo rispetto alla passata stagione, quando i rosanero avevano spesso lasciato per strada punti importanti, senza riuscire a reagire dopo aver subito un gol.

Quest’anno, invece, la squadra di Inzaghi ha mostrato carattere e capacità di recupero, trasformando situazioni sfavorevoli in risultati utili.

Il problema dei primi tempi: sei volte in svantaggio

Il rendimento del Palermo resta estremamente positivo, ma non mancano gli aspetti sui quali lavorare.

Il principale riguarda l’approccio alle partite.

In undici giornate, i rosanero sono passati in svantaggio per ben sei volte, riuscendo sempre a reagire e a conquistare punti.

Una statistica che testimonia la forza mentale della squadra, ma che evidenzia anche un problema da risolvere.

Come osserva Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, continuare a concedere agli avversari la possibilità di portarsi avanti nel punteggio potrebbe diventare rischioso nel corso della stagione.

La capacità di rimontare non può essere considerata una garanzia assoluta. Prima o poi potrebbe arrivare una partita nella quale la reazione non sarà sufficiente.

Per questo motivo, la sosta rappresenta un’occasione importante per studiare soluzioni che consentano al Palermo di entrare in campo con maggiore intensità e concentrazione fin dai primi minuti.

Palermo, la sosta per recuperare Strefezza, Palumbo e Barba

Un altro aspetto fondamentale riguarda il recupero delle energie e degli indisponibili.

Nelle ultime settimane, il Palermo ha dovuto fare i conti con diverse assenze importanti, che hanno ridotto le possibilità di scelta di Inzaghi.

Tra i giocatori da monitorare figurano Gabriel Strefezza, Antonio Palumbo e Federico Barba, con la speranza di recuperare quanto prima alcune pedine preziose.

Il periodo di pausa permetterà allo staff tecnico di valutare le condizioni degli infortunati e di lavorare sugli aspetti tattici emersi nelle ultime gare.

Palermo, ripartire forte dopo la sosta

Secondo la riflessione conclusiva di Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha tutti i motivi per essere soddisfatto del proprio percorso, ma deve sfruttare questo momento per migliorare ulteriormente.

Il primato solitario, l’imbattibilità e il vantaggio sulle inseguitrici rappresentano risultati importanti, che non devono essere ridimensionati da critiche eccessive.

Allo stesso tempo, la squadra dovrà correggere gli approcci sbagliati e recuperare energie in vista della ripresa del campionato.

L’attenzione degli avversari nei confronti della capolista continuerà a crescere e ogni partita presenterà nuove difficoltà.

Il Palermo dovrà quindi ripartire con la stessa determinazione mostrata finora, consapevole che la strada verso la Serie A passa anche dalla capacità di gestire le giornate meno brillanti e conquistare punti quando vincere non è possibile.