Gazzetta dello Sport: “È il Modena l’anti Palermo. Montevago trascina i gialloblù a -4 dalla vetta”

Il Modena si conferma la principale inseguitrice del Palermo nella corsa alla promozione in Serie A. La formazione di Daniele Galloppa supera 2-0 la Virtus Entella a Chiavari, conquista il secondo posto solitario e riduce a quattro punti il distacco dalla capolista rosanero.

A raccontare il successo degli emiliani è Andrea Ferro sulle pagine della Gazzetta dello Sport, che individua proprio nel Modena la squadra maggiormente accreditata a contendere il primato al Palermo di Filippo Inzaghi.





«È il Modena l’anti Palermo. Al momento la classifica dice questo», sottolinea il quotidiano sportivo, evidenziando il valore della vittoria conquistata in Liguria.

Montevago protagonista: doppietta in dieci minuti

La partita viene indirizzata immediatamente da Montevago, scelto da Galloppa per guidare l’attacco al posto di Andrea Belotti, inizialmente lasciato in panchina.

L’ex di turno impiega appena sei minuti per sbloccare il risultato, sfruttando un assist di Brugman al termine di una rapida ripartenza e battendo Del Frate con una conclusione potente sotto la traversa.

Al 10′ arriva anche il raddoppio. Un errore di Vignali a centrocampo permette all’attaccante gialloblù di inserirsi nello spazio e presentarsi da solo davanti al portiere avversario, superandolo per la seconda volta.

Il Modena sfiora anche il terzo gol prima dell’intervallo, quando Previtali riesce ad allontanare il pallone poco prima che oltrepassi la linea di porta, negando a Montevago la tripletta.

Come evidenzia Andrea Ferro sulla Gazzetta dello Sport, la prestazione dell’attaccante dimostra la profondità della rosa emiliana, capace di trovare risposte importanti anche dai giocatori meno utilizzati.

Quarta vittoria esterna, Galloppa esalta il gruppo

Quello conquistato a Chiavari è il quarto successo esterno stagionale del Modena, un dato che conferma la capacità dei gialloblù di imporsi anche lontano dal proprio stadio.

Galloppa ha scelto di concedere spazio a diversi elementi che finora avevano trovato meno continuità, ottenendo risposte positive anche da Davide Adorni.

Al termine della partita, l’allenatore ha sottolineato soprattutto la maturità della squadra.

«Alleno un grande gruppo, che sta dimostrando tutto il proprio valore. E anche chi aveva giocato meno, si è fatto trovare pronto in occasione di una trasferta tutt’altro che facile».

Il tecnico ha poi evidenziato la solidità mostrata dai suoi giocatori.

«La nostra è stata una prestazione da squadra matura».

Nonostante il secondo posto e il distacco ridotto dal Palermo, Galloppa mantiene però un atteggiamento prudente.

«La classifica? Non mi gira la testa. Sappiamo di dover rimanere umili».

Parole che confermano la volontà di continuare il percorso senza lasciarsi condizionare dall’entusiasmo per i risultati.

Entella in difficoltà: un punto nelle ultime quattro partite

Se il Modena continua a correre, la Virtus Entella attraversa invece un momento particolarmente complicato.

Dopo la vittoria ottenuta sul campo del Padova il 17 ottobre, la formazione di Andrea Chiappella ha raccolto appena un punto nelle successive quattro giornate, rimediando tre sconfitte, due delle quali davanti al proprio pubblico.

Nell’analisi pubblicata dalla Gazzetta dello Sport e firmata da Andrea Ferro, emerge una squadra in evidente difficoltà, penalizzata anche dagli infortuni e dalla condizione fisica non ottimale di alcuni elementi.

La sosta per le nazionali potrebbe rappresentare un’occasione importante per recuperare energie e ritrovare maggiore equilibrio.

La gara contro il Modena è stata caratterizzata anche da alcuni episodi arbitrali. Chiappella è stato espulso durante l’intervallo per quella che lo stesso allenatore ha definito una «incomprensione» con il direttore di gara.

Nel finale è arrivato anche il cartellino rosso per Tiritiello, mentre nel primo tempo era stata revocata, dopo l’intervento del VAR, un’espulsione inizialmente comminata al modenese Bianco.

Palermo primo, ma il Modena non molla

La vittoria contro l’Entella permette al Modena di raggiungere quota 23 punti, quattro in meno rispetto al Palermo, che guida la classifica con 27 dopo undici giornate.

Gli emiliani si portano così davanti all’Ascoli, fermo a 20 punti, consolidando il ruolo di prima inseguitrice della formazione di Inzaghi.

Il dato più significativo, secondo la lettura proposta da Andrea Ferro sulla Gazzetta dello Sport, riguarda la continuità del Modena, capace di ottenere risultati importanti anche attraverso le rotazioni e il contributo di tutta la rosa.

Il Palermo conserva il primato e il vantaggio di quattro lunghezze, ma la formazione di Galloppa dimostra di avere le qualità per restare in scia.

La corsa alla promozione entra così nella sosta con i rosanero davanti a tutti e il Modena nel ruolo di principale antagonista.