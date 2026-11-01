Corriere dello Sport: “Palermo, Bonucci stasera al Barbera per Vavassori. Nazionale sempre più vicina?”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2026
Leonardo Bonucci

Leonardo Bonucci - fonte lapresse - ilovepalermocalcio

Leonardo Bonucci sarà questa sera allo stadio Renzo Barbera per assistere a Palermo-Vicenza. L’ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana seguirà dal vivo la formazione di Filippo Inzaghi, con un’attenzione particolare rivolta a Dominic Vavassori, uno dei protagonisti di questo avvio di stagione rosanero.

A riportare la notizia è Paolo Vannini sulle pagine del Corriere dello Sport, soffermandosi sulla crescita del giovane attaccante e sull’interesse che le sue prestazioni stanno suscitando anche in ambito nazionale.


Vavassori torna protagonista: quattro gol nelle ultime cinque partite

Dopo la gestione delle energie nel turno infrasettimanale, Vavassori è pronto a tornare protagonista davanti al pubblico del Barbera. Il giovane rosanero sta attraversando un momento particolarmente positivo, come dimostrano i quattro gol realizzati nelle ultime cinque partite.

Secondo quanto evidenziato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’attaccante sta conquistando i tifosi grazie alle sue accelerazioni e alla capacità di incidere negli ultimi metri, pur mostrando ancora qualche inevitabile ingenuità legata alla giovane età.

Le sue prestazioni rappresentano una risorsa importante per il Palermo di Inzaghi, che può contare sulla vivacità e sulla qualità del giovane talento per rendere ancora più pericoloso il proprio reparto offensivo.

Bonucci al Barbera, Vavassori osservato in chiave azzurra

La novità più significativa riguarda proprio la presenza di Leonardo Bonucci sugli spalti del Renzo Barbera.

Come riferisce il Corriere dello Sport nell’articolo firmato da Paolo Vannini, l’ex centrale bianconero, oggi collaboratore del commissario tecnico della Nazionale, assisterà alla sfida contro il Vicenza. Non si tratta della prima occasione in cui Bonucci segue dal vivo il Palermo.

L’attenzione nei confronti di Vavassori potrebbe dunque avere risvolti anche in prospettiva azzurra. Il quotidiano ipotizza infatti che una convocazione possa arrivare già nel prossimo ciclo di chiamate, facendo riferimento alla possibilità di un inserimento nei programmi della Nazionale.

Si tratta, al momento, di una prospettiva e non di una convocazione ufficiale.

Palermo-Vicenza, una serata speciale per i rosanero

La presenza di Bonucci aggiunge un ulteriore motivo di interesse alla partita in programma alle 19.30, nel giorno del 126° anniversario della fondazione del Palermo.

Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Vavassori è ormai un osservato speciale anche fuori dai confini della Serie B. La sfida contro il Vicenza rappresenterà un’altra occasione per confermare la propria crescita e contribuire alla corsa della formazione di Inzaghi, attualmente in testa alla classifica.

Per il giovane attaccante rosanero, dunque, una serata da vivere sotto gli occhi dei tifosi del Barbera e di un osservatore d’eccezione come Leonardo Bonucci.

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