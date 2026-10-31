Catanzaro, Polito sul Palermo: «Da cinque anni fa cose da un’altra categoria, forse anche più della Serie A. Eppure è ancora in B»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2026
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Il direttore sportivo del Catanzaro, Ciro Polito, ha parlato anche del Palermo durante la conferenza stampa che si è svolta ieri in occasione della presentazione del nuovo allenatore giallorosso Michele Mignani e alla vigilia della sfida contro il Padova, valida per la decima giornata del campionato di Serie B.

Nel corso del suo intervento, il dirigente ha affrontato le difficoltà attraversate dalla formazione calabrese, soffermandosi sulle aspettative, sul valore degli investimenti e sulla complessità di ottenere risultati nel campionato cadetto. Proprio in questo contesto ha citato il Palermo come esempio significativo.


Polito: «Il Palermo fa cose da un’altra categoria, ma è ancora in Serie B»

Il direttore sportivo del Catanzaro ha invitato a non considerare scontati i risultati dopo le ottime stagioni disputate dalla squadra calabrese, sottolineando quanto sia difficile confermarsi ad alti livelli.

«Se il Palermo da cinque anni fa cose da un’altra categoria, forse anche più della Serie A, e sta ancora in B, c’è un motivo».

Un riferimento diretto al club rosanero, utilizzato da Polito per evidenziare come anche una società con grandi ambizioni possa incontrare difficoltà nel raggiungere i propri obiettivi.

Il dirigente ha quindi spiegato che le responsabilità di una stagione complicata non possono essere attribuite esclusivamente ai singoli calciatori.

«I motivi sono tanti. Se una stagione parte male non è solo il singolo giocatore, perché qua ci sono dei giocatori che l’anno scorso in campionato di B sono stati dei protagonisti principali e adesso non hanno impattato bene».

Le difficoltà del Catanzaro e il confronto con le ambizioni rosanero

Il ragionamento di Polito nasce dalla necessità di ridimensionare le aspettative nei confronti del Catanzaro, reduce da due stagioni particolarmente positive e ora impegnato a risalire dalla parte bassa della classifica.

Secondo il dirigente, i risultati ottenuti negli anni precedenti non garantiscono automaticamente la possibilità di ripetersi. Il riferimento al Palermo serve proprio a sottolineare quanto sia complicato il percorso verso la Serie A, anche per società che investono e costruiscono progetti ambiziosi.

Polito ha ribadito la propria fiducia nella rosa giallorossa, spiegando che il gruppo ha ancora tempo per dimostrare il proprio valore e invertire la tendenza.

L’obiettivo dichiarato resta la salvezza del Catanzaro, con la società pronta a valutare eventuali interventi sul mercato di gennaio in base alla situazione di classifica.

 

 

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